Czy znacie kogoś, kto twierdzi z przekonaniem, że wcale nie chciałby być bogaty? Prawdopodobnie są tacy, ale raczej w zdecydowanej mniejszości. A czy większość ludzi faktycznie staje się bogatymi, skoro tego chcą? Oczywiście, że nie. Dlaczego? Można powiedzieć, że powodów jest wiele, że to wcale nie takie proste, że często brakuje po prostu pomysłu, wytrwałości, kontaktów, pieniędzy na start, umiejętności itd.

Owszem, dążenie do bogactwa jest ciężką pracą, którą, o ile nie wygraliśmy w lotto, należy wykonywać przez lata. No właśnie, przez lata... Co to oznacza? Otóż nawet teraz, kiedy masz średnią pracę i średnie zarobki, codziennie decydujesz, czy idziesz w stronę bogactwa, czy biedy. To, jak zarządzasz małymi kwotami, decyduje o tym, czy będziesz za jakiś czas dysponowała mniejszymi, takimi jak teraz, czy może nawet mniejszymi od obecnie posiadanych. Sprawdź, dlaczego tak się dzieje!

Dlaczego tak ważne jest umiejętne zarządzanie posiadanym budżetem?

Być może masz nadzieję, że któregoś dnia po prostu obudzisz się jako milionerka, zaskoczona i szczęśliwa... ale, jest nikła szansa, że tak faktycznie się stanie. Milionerzy to nie są ludzie, którzy jednego dnia nie mieli nic, a kolejnego już fortuny. To ludzie, którzy przez lata bardzo rozsądnie decydowali w kwestiach finansowych, szanowali posiadane pieniądze i zawsze pomnażali to, co mieli w danym czasie. I to jest właśnie klucz do sukcesu. Zastanów się, jak ty zarządzasz swoimi pieniędzmi, masz 3 możliwości do wyboru.

Jak stać się bogatym?

Są trzy drogi zarządzania budżetem, ale tylko jedna właściwa, jeśli chcemy być bogaci.

1. Wydaję tyle, ile zarabiam

Jeśli konsumujesz zawsze 100% tego, co zarabiasz, nie uczysz się szanowania pieniędzy. Nie licz na to, że jeśli będziesz zarabiać więcej, zaczniesz odkładać, bo przecież na razie nie masz z czego. To tak nie działa. Trzeba wyrobić sobie nawyk oszczędzania i każdego miesiąca przeznaczać na ten cel określoną, choćby niewielką kwotę.

Jeśli nie masz poczucia, że powinnaś żyć nieco skromniej i powiększać swoje oszczędności, nie będziesz też tak uważać, gdy zaczniesz zarabiać więcej. Potrzeby wówczas na pewno też ci wzrosną. Jeśli zawsze zamykasz miesiąc z zerem na koncie, możesz być pewna, że nie osiągniesz bogactwa.

Polecamy również:

Jak zostać milionerką?W jakich krajach żyje najwięcej milionerów?Mama jak milion dolarów

2. Wydaję więcej, niż zarabiam

Domyślasz się chyba, do czego to prowadzi. Jeżeli nie potrafisz rozplanować pieniędzy na cały miesiąc, tylko na początku zawsze wydajesz bardzo dużo, pod koniec musisz prosić przyjaciół o pożyczki. Kolejny miesiąc zaczynasz wówczas z jeszcze mniejszą kwotą wyjściową, bo od tego, co zarabiasz, musisz odliczyć kwotę długu. Czy udaje ci się przetrwać cały miesiąc z jeszcze mniejszym budżetem? Pewnie nie.

Kompletny brak dyscypliny w zarządzaniu domowym budżetem, jeśli w ogóle możemy tu mówić o jakimkolwiek świadomym zarządzaniu, prowadzi do coraz większego zadłużenia. Takie działanie prowadzi cię w kierunku całkowicie przeciwnym, niż bogacenie się; prowadzi cię do ubóstwa.

3. Wydaję mniej, niż zarabiam

Jedyna słuszna droga do wzbogacenia się to regularne, zdyscyplinowane odkładanie pieniędzy. Oszczędności będą rosły, a ty nabierzesz w tym coraz więcej wprawy i radości z powiększającego się kapitału. Będziesz mogła później odpowiednio go zainwestować, np. na swój pierwszy biznes. Brzmi zachęcająco? Zatem, nie ma na co czekać, już teraz rozplanuj swój budżet i wyznacz kwotę, jaką będziesz regularnie odkładać. A za kilka lat... obudzisz się z myślą, że właśnie zostałaś milionerką!

