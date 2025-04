Jak sprawdzić swój NIP?

Spis treści:

Ponieważ jest nadawany tylko raz, nie możesz wystąpić o przyznanie ci nowego numeru. Gdy go zgubisz, złóż wniosek do naczelnika urzędu skarbowego który nadał NIP, o duplikat tej decyzji. Przepisy nie precyzują, w jaki sposób należy to zrobić (osobiście czy pocztą), dlatego najlepiej skontaktuj się z urzędem i poproś o informację w tej sprawie.

Wbrew informacjom dostępnym w internecie, nie wystarczy znać numeru PESEL, aby sprawdzić swój NIP. Żadna wyszukiwarka internetowa nie pozwoli ci w tak łatwy sposób sprawdzić numeru NIP, zwłaszcza, jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej.

Jeśli natomiast chcesz sprawdzić, czy twój numer NIP jest poprawny, wpisz 10 cyfr w wyszukiwarkę na stronie podatki.gov.pl. Możesz też pójść do urzędu skarbowego, który go nadał (informują o tym trzy pierwsze cyfry NIP-u) i złożyć odpowiedni wniosek. Urząd w ciągu kilku dni powinien potwierdzić jego autentyczność.

Jeśli chcesz sprawdzić numer NIP jakiejś firmy a znasz jej nazwę, nazwisko właściciela, adres lub numer REGON, skorzystaj z wyszukiwarki na stronie CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: prod.ceidg.gov.pl.

Gdy firma, której NIP-u szukasz, jest spółką prawa handlowego lub podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym przydatna będzie wyszukiwarka na stronie KRS: ekrs.ms.gov.pl.

Natomiast jeżeli chcesz sprawdzić numer NIP swojego zagranicznego kontrahenta, skorzystaj z unijnego systemie VIES - ("VAT Information Exchange System") w wyszukiwarce na stronie Komisji Europejskiej: ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. W większości przypadków dostęp do rejestrów państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) jest bezpłatny.

Numer NIP został wprowadzony ustawą z 1995 roku i służy do identyfikacji podatników. Do 2011 roku był nadawany każdemu prawnemu podmiotowi i trzeba było go wpisywać przy rozliczeniu PIT. Obecnie posługują się nim podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Pozostali używają numeru PESEL.

Każdy numer NIP jest niepowtarzalny i przyporządkowany osobie fizycznej na całe życie, a w przypadku podmiotu prawnego (np. firmy) – na czas jej funkcjonowania. Pierwsze trzy cyfry NIP-u to kod urzędu podatkowego, który wystawił konkretny numer, sześć kolejnych to cyfry losowe. Ostatnia cyfra NIP-u to tak zwana cyfra kontrolna, obliczana za pomocą specjalnego algorytmu.

Do posiadania numeru NIP zobowiązani są obecnie:

osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą lub oprowadzają VAT,

płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które jednak na podstawie innych ustaw są podatnikami.

NIP nadaje naczelnik urzędu skarbowego, na terenie którego działa dane przedsiębiorstwo. Czas na wpisanie do rejestru NIP to maksymalnie 14 dni od złożenia potrzebnych dokumentów. Wydanie numeru NIP jest bezpłatne.

Pierwotna treść artykułu została opublikowana 29.03.2018.

