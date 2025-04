Jak unikać zbędnych napięć i scysji w pracy? Sprawdź, co zrobić, aby nie dać się wyprowadzić z równowagi i zachować pełen profesjonalizm, niezależnie od okoliczności.

Reklama

Dyskusje w pracy - jak zachować spokój?

1. Zanim coś powiesz, policz do 10

To naprawdę działa! W te kilka sekund zdążysz się uspokoić i żadne słowa, które właśnie padły z ust twojego rozmówcy, nie będą cię już tak dotykały.

2. Nie generalizuj, znajdź wytłumaczenie

Nie myśl sobie od razu, że twój rozmówca jest taki nieprzyjemny, bo na pewno cię nie lubi i myśli o tobie same negatywne rzeczy. Postaraj się znaleźć wytłumaczenie takiego zachowania twojego rozmówcy. Może ma jakieś kłopoty, rano wydarzyło się coś, co go zdenerwowało albo ma problemy prywatne? Jeśli to zrozumiesz, łatwiej będzie ci patrzeć na rozmówcę nieco bardziej przychylnym okiem.

3. Uświadom sobie, że każdy się z czymś zmaga

Każdy ma wady, nieprzepracowane porażki, może kompleksy. Takie rzeczy kształtują w nas dystans do ludzi, a nawet wrogość. Wykaż się odrobiną empatii i postaraj się zrozumieć, że krzywdzące cię słowa, które padają z ust rozmówcy, mogą mieć coś wspólnego z jego osobistymi problemami.

4. Daj sobie czas na przemyślenie sprawy

Nie daj się zaprowadzić w kozi róg. Ktoś naciska, żebyś zgodziła się na jakąś propozycję natychmiast? Wcale nie musisz ulegać tej presji. Daj sobie czas, przemyśl na spokojnie. Nie kłóć się, że na pewno nie weźmiesz udziału w danym projekcie, ale rozważ, co będzie najlepszym wyjściem.

5. Zrób sobie zimny prysznic...

...lub chociaż przemyj zimną wodą twarz i ręce. To pozwoli ci ochłonąć, wyciszyć emocje i uniknąć niepotrzebnego wybuchu złości.

Zobacz też:

Co niszczy motywację do pracy?12 sposobów na stres w pracyRady dla ciężarnej w pracy

6. Popijaj zieloną herbatę

Zamień kawę, która może powodować poddenerwowanie, na zieloną herbatę. Ona również doda ci energii, a przy tym nie podniesie ciśnienia. Możesz też w stresujących chwilach popijać ziołowe napary o działaniu uspokajającym, np. melisę, szałwię lub pokrzywę.

7. Odreagowuj poprzez wysiłek fizyczny

Aktywność fizyczna jest dobra na wszystko. Przede wszystkim intensywny sport poprawi ukrwienie, dzięki czemu twój mózg będzie lepiej pracował, a poza tym dzięki endorfinom zaczniesz patrzeć na całą sprawę inaczej, zdystansujesz się i wyluzujesz. Nie zapominaj też, że sport to doskonały sposób na wyżycie się i wyrzucenie z siebie złości z całego dnia. I będzie to o wiele lepszy sposób niż niepotrzebna awantura w biurze.

8. Zaprzyjaźnij się z naturą

Spacery po parku, nad rzeką czy w lesie to doskonały sposób na zapewnienie sobie spokoju. Doskonale odprężają i wyciszają. Zamiast urządzać scenę w pracy, lepiej idź posłuchać śpiewu ptaków. Nic tak nie koi nerwów, jak obcowanie z przyrodą.

Reklama

Zobacz też:

Co niszczy motywację do pracy?

12 sposobów na stres w pracy

Rady dla ciężarnej w pracy