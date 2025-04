Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie było wolnych sobót, na autobus czy tramwaj czekało się godzinami, a kupienie czegokolwiek wymagało sterczenia w kilometrowych kolejkach... A teraz? Wolna sobota, załatwianie zakupów i spraw przez internet, samochody, które ułatwiają komunikację... Powinniśmy więc mieć więcej czasu. A nie mamy. Albo myślimy, że go nie mamy.

Reklama

Trochę teorii

Gdzie zatem leży przyczyna? Psychologowie uważają, że winny temu jest nasz tryb pracy, który wymaga od nas maksymalnej koncentracji i dużego tempa, którego nie umiemy wyhamować nawet po powrocie do domu. Te przyspieszone obroty pochłaniają masę energii i powodują, że jesteśmy tak wykończeni, że nie mamy już siły świadomie odpoczywać. Nasze przemęczone ciało odpłaca nam za to huśtawką nastrojów, stanami depresyjnymi i skłonnością do szukania ulgi w alkoholu. Przeciążenie układu nerwowego powoduje, że częściej chorujemy, źle śpimy, mamy skłonności do izolacji. Jaka jest na to rada? Odpoczynek. I to nie jednorazowy, lecz włączony na stałe do naszego trybu życia. Bo stresom i przeciążeniom trzeba przeciwdziałać systematycznie, a nie okazyjnie! Podpowiemy ci, jak to zrobić!

1. Zatrzymaj się choć na chwilę

Każdego dnia po pracy pomyśl o tym, co za tobą. Na pewno byłaś zajęta, starałaś się załatwić wiele spraw, goniłaś, żeby zdążyć ze wszystkim na czas. Nic dziwnego, że jesteś wykończona. Postaraj się zamknąć za sobą ten etap. Weź głęboki wdech i wyznacz sobie 20-30 minut tylko dla siebie. Niech to będzie czas na odpoczynek, spacer, czytanie. Staraj się to robić regularnie.

2. Relaksuj się jak lubisz

Psychologowie i lekarze na pierwszym miejscu zalecają ruch na świeżym powietrzu. Drugie miejsce zajmuje przebywanie w towarzystwie ludzi nam życzliwych, pogodnych i otwartych. Wystrzegaj się wiecznych malkontentów! Trzecie zalecenie to hobby! Może to być kino, puzzle, pieczenie ciast, cokolwiek, co sprawia, że czujesz się szczęśliwa. Najlepiej byłoby te trzy składowe wypoczynku przeplatać – jednego dnia idź na jogging, drugiego na kawę z przyjaciółką, a innego zajmij się np. haftowaniem.

3. Sięgnij po wspomagacze

Z badań wynika, że większość z nas największy kłopot z osiągnięciem stanu relaksacji. Słowem nie potrafimy się wyluzować. Można sobie w tym pomóc, stosując proste triki:

Moc aromatu . Zapachy silnie oddziałują na podświadomość – potrafią przywołać zarówno złe jak i dobre emocje. Jeśli więc wiesz, że jakiś zapach działa na ciebie kojąco (np. aromat kawy), funduj go sobie w chwilach relaksu. Z badań wynika, że odprężyć pomagają nam przede wszystkim: zapach pomarańczy, rumianku, sandałowy.

. Zapachy silnie oddziałują na podświadomość – potrafią przywołać zarówno złe jak i dobre emocje. Jeśli więc wiesz, że jakiś zapach działa na ciebie kojąco (np. aromat kawy), funduj go sobie w chwilach relaksu. Z badań wynika, że odprężyć pomagają nam przede wszystkim: zapach pomarańczy, rumianku, sandałowy. Siła muzyki . Nie, nie musi to być Mozart czy zalecana przez specjalistów muzyka barokowa (podobno najlepiej wycisza). Ty wiesz najlepiej, co pomaga ci się zdystansować. A więc załóż słuchawki na uszy i odpłyń.

. Nie, nie musi to być Mozart czy zalecana przez specjalistów muzyka barokowa (podobno najlepiej wycisza). Ty wiesz najlepiej, co pomaga ci się zdystansować. A więc załóż słuchawki na uszy i odpłyń. Ćwiczenie twarzy. Większość z nas w czasie stresu napina mięśnie w okolicach żuchwy. Aby pozwolić ciału się zrelaksować, trzeba najpierw rozluźnić buzię. Jak to zrobić? Udawaj krowę, która ze smakiem przeżuwa trawę, ze smakiem oczywiście! Po minucie napięcie powinno ustąpić!

4. Nie rezygnuj z urlopu

Liczy się nie tylko jego długość, ale także sposób, w jaki go spędzisz. "Wyjedź" to najważniejsza zasada. Chodzi o to, by zmienić styl życia i środowisko. Dzięki temu uda ci się złapać dystans do spraw, które wydają się najważniejsze na świecie.

Agnieszka Czechowska

Reklama

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj:

Czy ukończenie studiów daje gwarancję znalezienia pracy?

Jakie powinno być dobre zdjęcie w CV?

Zobacz, jak wyglądają relacje z pracoholikiem