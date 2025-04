fot. Fotolia

Dobra znajomość własnego klienta oraz jego upodobań jest absolutną podstawą do odnalezienia skutecznych metod pozyskiwania nowych klientów.

Nowy klient a stary

Zacznij od zdefiniowania profilu swojego klienta, dowiedz się jaka jest twoja grupa docelowa i kim jest twój odbiorca. Aby uzyskać informacje jak najbliższe rzeczywistości, zapytaj o nie samych klientów, możesz na przykład przeprowadzić wśród nich ankietę. Weź przy tym pod uwagę wymienione niżej kryteria, my określimy je na przykładzie firmy, produkującej ręcznie robioną biżuterię dla kobiet.

Kategorie demograficzne: wiek, płeć, wykształcenie.

Klientkami są kobiety w wieku od 19 do 40 lat, ze średnim wykształceniem.

Czy posiadają dzieci?

50% klientek posiada dzieci.

Jak i gdzie spędzają wolny czas?

Spotkania z przyjaciółmi w restauracji, w kinie i teatrze.

Czym się interesują? Co czytają?

Interesują się modą, kuchnią. Czytają prasę kobiecą.

Jak często korzystają z Internetu, Facebooka, telefonu? Czy używają aplikacji mobilnych?

Codziennie korzystają z Internetu, 60% posiada Facebooka, 30% korzysta z aplikacji mobilnych.

Jak i gdzie robią zakupy? Czym kierują się dokonując wyboru?

Najczęściej dokonują zakupów w Internecie (biżuteria, ubrania).

Ważna jest dla nich jakość, wygląd oraz rozsądna cena.

Kto wpływa na ich opinie?

Koleżanki, prasa, najbliższe otoczenie.

Kanały dystrybucji

Odpowiedź na powyższe pytania powinna stać się punktem wyjścia do określenia kanałów dystrybucji. Dzięki temu z łatwością określisz, w jakiej przestrzeni poruszają się twoi klienci, gdzie ich szukać i jak do nich dotrzeć. Jeśli na przykład ustalisz, że twoi odbiorcy są zapalonymi internautami, możesz komunikować się z nimi przez media społecznościowe lub też wejść we współpracę z blogerami i dystrybuować treści promujące twoją markę na blogach. Jeśli natomiast dowiesz się, że duży wpływ na opinie twojej grupy docelowej ma prasa kobieca, być może bardziej wartościowa będzie dla twojego biznesu obecność w magazynach modowych.

Plan marketingowy

Posiadając taką wiedzę, możesz w końcu przygotować spójny plan marketingowy, który pozwoli ci skutecznie promować twoją firmę. Zdefiniuj w nim swoją strategię na kolejne miesiące, określ założenia i badaj, czy kolejne promocje idą z planem. Jeżeli coś poszło nie tak, sprawdź gdzie leży problem i który z elementów nie zadziałał, a następnie popraw swoje założenia na kolejny miesiąc. Ważne jest, aby nowe działania testować na małej skali i na bieżąco weryfikować ich skuteczność, tak by nie tracić swojego czasu, energii i zasobów finansowych na promocje, które nie przynoszą żadnego rezultatu. Spisuj swoje wstępne założenia, jaki cel chcesz osiągnąć i ile pieniędzy chcesz wydać na promocje, wyciągaj wnioski, notuj swoje uwagi i doświadczenia. Obserwuj rynek i reaguj na zmiany, ale przede wszystkim pamiętaj, żeby zawsze być blisko swojego klienta!

