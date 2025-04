Szkolenia integracyjne, choć bardzo popularne, nie zawsze spełniają swoją rolę. Zamiast integrować - dzielą. Wszystko dlatego, że bywają po prostu źle zorganizowane. Aby takie szkolenie faktycznie miało funkcję integracyjną, musi spełniać określone warunki. Podpowiadamy, jakie!

Jak powinno wyglądać szkolenie integracyjne?

1. Jeśli zabawa, to tylko dokładnie przemyślana

Często organizatorzy szkoleń wpadają na genialny pomysł wysłania pracowników na paintball, ściankę wspinaczkową lub strzelnicę. Pomysł nie musi być zły, ale należy tak przygotować scenariusz takiej zabawy, by nie budzić niepotrzebne rywalizacji i agresji, ale właśnie integrować i dać pracownikom fajny wspólny czas.

2. Szkolenie ma być INTEGRACYJNE, a nie merytoryczne

Niektórzy chcą połączyć dwie czynności - zintegrowanie pracowników i wyposażenie ich w nową wiedzę. To nie najlepszy pomysł. Jeśli pracownicy jadą się integrować, chcą odpocząć i czuć się komfortowo, a nie jak w pracy, tyle że w nowym miejscu.

3. Nie liczy się forma, ale TREŚĆ

Co to znaczy? Nie liczmy na to, że wystarczy wysłać pracowników do określonego miejsca i zorganizować im określoną zabawę, by poczuli się świetnie zintegrowani. Tak naprawdę miejsce nie ma kluczowego znaczenia, podobnie jak forma zabawy. Bardziej liczy się to, w jaki sposób zachęcimy pracowników do otwarcia się na nowe kontakty.

4. Napoje wyskokowe nie gwarantują sukcesu

Owszem, dzięki nim pracownicy staną się bardziej rozluźnieni i kontaktowi, ale niekoniecznie zintegrowani. W skrajnych przypadkach mogą nawet zechcieć unikać kolegów w pracy po powrocie z takiego zbyt mocno zakrapianego szkolenia...

5. Integrację warto powtarzać

Utarło się, że szkolenia integracyjne robi się wyłącznie dla nowych pracowników, a kiedy funkcjonują już jakiś czas w danej strukturze, nie są im one potrzebne. To wcale nieprawda. Bywają przecież roszady na stanowiskach i zawsze warto zintegrować zespoły, które mają zacząć ze sobą współpracować, mimo że jako jednostki są już w danej firmie od lat.

