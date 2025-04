Wielu Polaków niestety wciąż nie odkłada miesięcznie żadnej, choćby najmniejszej kwoty. Żyją od pierwszego do pierwszego bez żadnego zabezpieczenia na wypadek utraty pracy. Często mają do tego kredyty mieszkaniowe na kilkadziesiąt lat do przodu. Czy to daje poczucie bezpieczeństwa? Oczywiście, że nie. Sprawdźmy zatem, jak oszczędzają Polacy, a co powinni zmienić, by naprawdę zacząć zyskiwać!

Jak oszczędzają Polacy?

Prawie połowa z nas nie oszczędza w ogóle i w takich przypadkach trzeba zrobić po prostu jedno - zmienić myślenie. Nie należy wydawać każdych pieniędzy po to, by poczuć się jak ktoś o wyższym statusie materialnym jeśli akurat w danym momencie takiego nie posiadamy. Jeśli jednak nigdy nie zaczniemy oszczędzać w mądry sposób, nigdy tego statusu nie podniesiemy...

konta oszczędnościowe

Większość Polaków, która w ogóle cokolwiek odkłada, robi to na koncie oszczędnościowym. Dobrze wiemy, jakie daje to zyski... Takie odkładanie jest dobre, jeśli chcemy zebrać gotówkę na wakacyjny wyjazd lub nowe meble i wiemy, że trzymanie pieniędzy na zwykłym koncie nie sprawdziłoby się, bo byśmy te pieniądze zwyczajnie wydali. Bogactwa nam to jednak nie przyniesie...

lokaty

Niektórzy odkładają na lokatach. Właściwie nie ma większej różnicy między kontem oszczędnościowym a lokatą, jeśli chodzi o roczne oprocentowanie. Owszem, na lokacie może udać się "zarobić" nieco więcej, ale kosztem zamrożenia pieniędzy np. na rok lub dłużej.

"w skarpecie"

Wciąż dość liczna grupa Polaków przechowuje oszczędności w domu, np. w słoiku lub szafie. Zdziwiona? Niestety to prawda. A przecież w ten sposób nie dość, że nic nie zyskujemy, to jeszcze tracimy, bo tak oszczędzane pieniądze zżera inflacja.

Jak powinniśmy oszczędzać?

Jeśli chcemy faktycznie znacznie pomnożyć nasz dotychczasowy majątek, powinniśmy działać bardziej odważnie, aż tak bardzo nie bać się ryzyka i nie działać tak zachowawczo. Owszem, jeśli nie znamy się na giełdzie, nie byłoby rozsądne wkładanie tam wszystkich swoich oszczędności i samodzielne inwestowanie. Można jednak skorzystać z rad specjalistów, którym z pewnością zależy na pomnożeniu twoich pieniędzy, bo im więcej ty zyskasz, tym większą prowizję dostaną oni.

Można również pomyśleć o inwestowaniu w fundusze lub obligacje. Zwłaszcza te ostatnie uznawane są za wystarczająco bezpieczną, a przynoszącą spory zysk, inwestycję.

A jak ty oszczędzasz? Czy twoje oszczędzanie może przynieść ci zadowalające efekty?

