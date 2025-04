Żyjemy w coraz większym pośpiechu, cały czas dokądś gnamy, ciągle mamy coś pilnego do załatwienia. I tak przemieszczamy się w biegu z domu do pracy, potem gdzieś indziej - i zamykamy kluczem mieszkania, biura, samochody. W tej nieustannej gonitwie może się zdarzyć, że przez nieuwagę zgubią się nam klucze, gdzieś wylecą i możemy mieć kłopot. Czy taka sytuacja jest ci bliska?

Klucze gubimy niezwykle często

Nasze głowy cały czas zaprzątają tysiące myśli. Tłum i wiele spraw na głowie to niebezpieczny duet, który osłabia naszą czujność i naraża na zgubienie lub pozostawienie swoich cennych rzeczy w miejscach publicznych. Jak potwierdzają statystyki biur rzeczy znalezionych, klucze do mieszkania i kluczyki samochodowe to najczęściej gubione przez nas przedmioty. Dlaczego dzieje się tak, że rzeczy, które są tak bardzo cenne i ważne, czasami rzucamy gdzie popadnie, a później nie potrafimy ich w ogóle znaleźć? Powodów może być wiele, m. in.:

zmęczenie

wiek

stres

nadmiar obowiązków

roztargnienie

Jak zabezpieczyć klucze, by ich więcej nie zgubić?

Kieszonki na suwak

Musisz pilnować, żeby klucze zawsze były przechowywane w torebkach w kieszonkach lub przegródkach zamykanych na suwak. Nigdy nie trzymaj ich w kieszeni spodni lub w otwartej małej torbie, ponieważ w takich przypadkach mogą bardzo łatwo wypaść, nawet nie wiadomo kiedy.

Podpięte breloczki

Innym sposobem na zabezpieczenie kluczy przed zgubieniem jest przypięcie do nich dość dużego breloczka - dzięki temu będą one zajmowały większą powierzchnię, będą cięższe i jeśli tylko wypadną, będą bardziej widoczne, co zwiększy szansę na ich szybkie znalezienie.

Pakiet "Bezpieczne klucze"

Istnieje jeszcze jedna metoda na zabezpieczenie kluczy. Nazywa się "mySafety Bezpieczne Klucze"; oferowana jest przez firmy specjalizujące się w ochronie i zabezpieczeniach. Wydaje się, że jest to idealne rozwiązanie chroniące klucze. Dzięki tej usłudze, mamy możliwość odzyskania utraconych kluczy już w ciągu 48 godzin od ich zgubienia.

Pakiet "Bezpieczne klucze" zawiera hologram z unikalnym ID, brelok oraz wskazówki dla znalazcy. Osoba, która znajdzie klucze, może przez całą dobę kontaktować się z bezpłatną infolinią firmy i powiadomić o znalezionym przedmiocie. Dodatkowo w ofercie może znaleźć się ubezpieczenie kluczy na wypadek ich bezzwrotnej utraty. Firma pokrywa w takim przypadku koszty poniesione w związku z koniecznością dorobienia kluczy lub wymiany zamków.

