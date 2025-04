Umowa o dzieło jest szczególnym rodzajem zobowiązania, właśnie ze względu na to, że przedmiotem zapłaty jest wykonanie jakiegoś dzieła. Czy zatem można od niej odstąpić? Jeśli tak, to kto i kiedy może to zrobić? Wyjaśniamy!

Reklama

Jak odstąpić od umowy o dzieło?

Umowę o dzieło zawierają dwie strony - zamawiający i przyjmujący. Odstąpić od niej mogą oboje, ale na innych zasadach. Ważne jest też, że od umowy o dzieło można odstąpić wyłącznie wówczas, gdy dzieło nie zostało jeszcze ukończone i nie jest gotowe do odbioru. W przeciwnym razie, gdy dzieło jest już wykonane, nie można od niego odstąpić.

Może się zdarzyć, że wykonane dzieło jest wadliwe lub niezgodne z umową. Wówczas należy zgłosić konieczność jego naprawy.

Odstąpienie od umowy o dzieło przez zamawiającego

Jeżeli zamawiający dzieło przed jego ukończeniem chce odstąpić od umowy, musi mieć świadomość tego, że ma obowiązek zapłacić przyjmującemu wynagrodzenie przewidziane w umowie. Może jednak odliczyć sobie kwotę, którą oszczędza przyjmujący w związku z ostatecznym niewykonaniem dzieła.

Zamawiający może też odstąpić od umowy, gdy są wyraźne przesłanki do tego, że dzieło nie zostanie wykonane na czas lub zostanie wykonane niezgodnie w warunkami umowy. Również gdy przyjmujący w trakcie wykonywania dzieła zapowiada, że będzie ono jednak droższe, niż cena z umowy, zamawiający może od tej umowy odstąpić.

Odstąpienie od umowy o dzieło przez przyjmującego

Przyjmujący ma prawo odstąpić od umowy o dzieło, kiedy nie może porozumieć się z zamawiającym, nie da się z nim współdziałać, a to współdziałanie jest niezbędne do wykonania dzieła.

Reklama

Zobacz też:

Jakie są rodzaje umów o pracę?

Umowa o zakazie konkurencji

Ciężarna w pracy