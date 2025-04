Oszczędności mogą być naprawdę spore. Obniżanie temperatury w mieszkaniu na noc czy podczas dnia, gdy w mieszkaniu nie przebywamy, daje spore korzyści. Nieprawdą jest, że gdy po powrocie musimy zwiększyć grzanie, aby uzyskać optymalną temperaturę, to zużyjemy w sumie więcej ciepła. Ważne jest natomiast, aby nie wychłodzić mieszkania zbyt mocno. Z badań wynika, że opłaca się obniżenie temperatury do 16 st. C.

Jak obniżyć koszty ogrzewania?

6 stopni mniej

Czas spędzany w pracy, na zakupach, w odwiedzinach u przyjaciół czy na zimowych wakacjach to doskonałe okazje na oszczędność energii, a co za tym idzie również pieniędzy. Aby z jednej strony oszczędność energii była wymierna, a z drugiej strony, aby nie doprowadzać do znacznego wychłodzenia pomieszczeń, warto w powyższych sytuacjach obniżyć temperaturę do 16 st. C. Warto wiedzieć, że obniżenie średniej temperatury wewnątrz pomieszczeń o 1st. C pozwoli ograniczyć zużycie energii nawet o 5%. A zatem obniżając ją z 22 st. C do 16 st. C czyli o 6 st. C możemy zmniejszyć zużycie energii nawet do 30 proc. Oczywiście w czasie, gdy to obniżenie jest stosowane.

Przydatne termostaty

Bardzo popularnym rozwiązaniem są bezprzewodowe termostaty pokojowe, które po właściwym zaprogramowaniu automatycznie regulują temperaturę w każdym pomieszczeniu i gwarantują oczekiwaną przez użytkownika temperaturę o określonej porze. Termostaty te posiadają wiele dodatkowych funkcji i programów, które sprawiają, że nie trzeba martwić się o ciągłe dopasowywanie temperatury do oczekiwań użytkowników. Jednak termostaty starsze niż 15 lat mogą już nie spełniać swoich zadań i prawdopodobnie wymagają wymiany. Nie posiadają one także wielu przydatnych funkcji, pozwalających zaoszczędzić energię, a tym samym pieniądze.

Z tych powodów warto wyposażyć mieszkanie czy dom w system ogrzewania zawierający nowoczesne termostaty, które zagwarantują komfort temperaturowy przy niskim zużyciu energii. Niewielkie nakłady finansowe związane z modernizacją instalacji o nowoczesne termostaty gwarantują szybki zwrot wydanych pieniędzy oraz tanią i efektywną pracę instalacji przez kolejne długie lata. Koszt wynosi ok. 220 zł.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"

Konsultacja: Katarzyna Rączka z firmy Danfoss Poland w Grodzisku Mazowieckim