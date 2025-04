O edukację finansową dziecka warto dbać już od małego. Im szybciej nabierze ono szacunku do pieniędzy, tym lepiej będzie sobie radziło w przyszłości. Podpowiadamy, jak nauczyć dziecko zarządzania pieniędzmi. Sprawdź!

Jak nauczyć dziecko zarządzania pieniędzmi?

1. Nie udawaj, że pieniądze nigdy się nie kończą

Jeśli dasz dziecku jakąś kwotę, a ono zaraz ją wyda na niepotrzebne rzeczy, nie wynagradzaj mu tej straty ponownym zastrzykiem finansowym. Ucz je, że jeśli wyda swoje oszczędności, to nie będzie już ich miało. Powinno zatem starannie przemyśleć sobie, czy rzecz, którą chce kupić, jest tego warta.

2. Nie ucz dziecka korzystania z karty płatniczej

Jeśli będzie miało do dyspozycji niekończący się plastikowy pieniądz, będzie myślało, że pieniądze biorą się znikąd i że nie trzeba wcale się trudzić, by je zarabiać. Jeśli dziecko jest na tyle duże, by umiało korzystać z konta w banku i sprawdzać np. przez internet stan swojego konta, wówczas możesz uświadamiać go w zasadach płatności bezgotówkowych.

3. Nie ucz dziecka, że stać je na wszystko

Jeśli nie ustalisz limitu, jaki dziecko może wydać każdego miesiąca na własne potrzeby, może dojść do sytuacji, w której maluch zamieni się w rozkapryszonego potworka, który robi awanturę, jeśli nie dostanie natychmiast wszystkiego, o czym tylko pomyśli. Naucz je dokonywania wyboru i umiejętności rezygnowania z niektórych rzeczy.

4. Pozwalaj dziecku uczyć się na błędach

Zamiast wyliczania mu, na co ma wydać każdą posiadaną złotówkę, daj mu nieco wolności. Jeśli wyda pieniądze nierozsądnie, bo taki będzie miało kaprys, odczuje brak funduszy, gdy nadarzy się jakaś świetna okazja. Wówczas dokładnie zapamięta tę lekcję i następnym razem dłużej się zastanowi, zanim wyda choćby małą kwotę.

5. Dostosowuj wysokość kieszonkowego do realnych potrzeb dziecka

Jeśli będziesz dawała kilkulatkowi kilkaset złotych miesięcznie, niczego go nie nauczysz. Podobnie jeśli gimnazjaliście wyznaczysz kieszonkowe na poziomie kilku złotych tygodniowo. Pamiętaj, by kieszonkowe zawsze miało jakąś realną wartość dla dziecka i by mógł samodzielnie nimi zarządzać i rozdysponowywać je na cały miesiąc.

