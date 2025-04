Wychowanie dziecka nie jest prostą sprawą. Każdy rodzic wie, ze sama pielęgnacja i dbanie o odpowiednie warunki do rozwoju to za mało. Trzeba dodatkowo poświęcić wiele trudu, by odpowiednio ukształtować i wychować malca.

Reklama

Rodzice z pewnością wpajają dzieciom te wartości, które dla nich samych są niezwykle ważne. Jeśli więc tobie zależy na tym, by żyć na odpowiednim poziomie, powinnaś także dziecko nauczyć szacunku do pieniędzy. Jak to zrobić?

Dawaj regularnie kieszonkowe

Myślisz, że to słaby pomysł? Absolutnie nie! Dzięki kieszonkowemu dziecko będzie uczyło się dysponować takimi funduszami, jakie ma. Musisz być jednak konsekwentna. Nie daj się ugłaskać, jeśli dziecko wydało na początku miesiąca całe kieszonkowe, a później przychodzi do ciebie po więcej pieniędzy.

Dzieci są cwane i chcą wiedzieć, na ile mogą sobie pozwolić. Jeśli będziesz dawała kieszonkowe na początku miesiąca, zawsze zaznaczaj, że te fundusze mają starczyć na cały miesiąc. A już jak dziecko zdecyduje, że je wyda, jego sprawa. Musi uczyć się odpowiedzialności i odpowiedniego zarządzania pieniędzmi.

Ucz oszczędzania

Jak nauczyć dziecko oszczędzania? Najlepiej zacząć od tego, by wytłumaczyć mu, dlaczego warto oszczędzać, jakie korzyści przynosi i co dzięki niemu można zyskać. Dziecko na pewno nie będzie chciało oszczędzać dla samego oszczędzania, jeśli nie będzie wiedziało, w jakim celu ma to robić.

Bądź też przykładem! Nie bój się rozmów o oszczędzaniu na forum całej rodziny. To nie jest sprawa tylko twoja i męża, ale całej rodziny. Dzieci jeśli będą słyszeć od najmłodszych lat, że oszczędzanie jest ważne, same nawykną do odkładania pieniędzy, kiedy dorosną.

Pokazuj wartość pieniądza

W jaki sposób? Rób np. zakupy razem z dzieckiem. Jeśli będziecie w sklepie i będzie wybierało coś dla siebie, możesz mu zaproponować np. 2 tańsze rzeczy i jedną droższą i spytać, co woli. Nigdy nie dopuszczaj do sytuacji, że dziecko będzie myślało, że może mieć wszystko, co tylko zechce. W taki sposób nie nauczysz go szacunku do pieniędzy, ale i zaradności czy pracowitości. Będzie uważało, że wszystko się mu należy, a chyba tego nie chcesz? Przecież nie całe życie dziecko będzie na twoim utrzymaniu...

Reklama

Zobacz też:

Gdzie ulokować oszczędności?

Zasady skutecznego oszczędzania

Jak zacząć rodzinne oszczędzanie?