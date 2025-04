Dzień Kobiet to nie tylko okazja, by pokazać swój szacunek kobietom. Jest to również idealny czas, by zmierzyć się ze stereotypami, jakie na temat kobiet panują w polskim społeczeństwie. Firma technologiczna Uber wraz z organizacją "Dojrzewalnia Róż" przygotowały kampanię "Kobiety za Kółkiem", której celem jest zainicjowanie debaty publicznej na temat kobiet i prowadzenia auta, a także pokazanie w jaki sposób jazda samochodem daje paniom nie tylko niezależność emocjonalną, ale i finansową. Do współpracy przy tym projekcie zostały zaproszone 4 silne kobiety - reprezentantki "Dojrzewalni Róż", Aneta Obojska - partnerka Uber i aktorka Ada Fijał. Jak same przyznają jazda samochodem to integralna część ich życia prywatnego i zawodowego.

W Polsce jest 9 milionów kobiet kierowców, a 66% z nich prowadzi samochód codziennie. Chcemy pokazać, że kobiety mogą się rozwijać w tej dziedzinie, a prowadzenie samochodu może być dla nich dodatkowym źródłem dochodów i drogą do niezależności.

- stwierdza Ewa Tyralik z Dojrzewalni Róż

fot: autor zdjęcia Mateusz Tyszkiewicz/ od lewej: Ewa Panufnik, Ewa Tyralik

Jak wynika ze statystyk, kobiety są rozsądnymi kierowcami i powodują mniej wypadków drogowych niż mężczyźni. Dodatkowo, dla pasażerki, możliwość podróżowania z kobietą - kierowcą zapewnia także więcej poczucia bezpieczeństwa i komfortu.

– dodaje Ewa Panufnik, założycielka Dojrzewalni Róż

Jazda samochodem może też być dla kobiety źródłem niezależności finansowej. Przykładem tego jest Pani Aneta Obojska, na co dzień kierowca korzystający z platformy Uber i matka dwójki dzieci, która mówi tak mówi o prowadzeniu samochodu.

fot: autor zdjęcia Mateusz Tyszkiewicz/ Aneta Obojska

Jazda samochodem daje mi nie tylko poczucie niezależności, ale także większą stabilność finansową. Kluczowe dla mnie jest poczucie bezpieczeństwa oraz elastyczność, które oferuje Uber. Jeżdżę wtedy, kiedy chcę i ile chcę - oznacza to, że swój dzień pracy mogę w pełni ułożyć wokół swoich zobowiązań rodzinnych.

Ambasadorką akcji została piękna i niezwykle uzdolniona aktorka Ada Fijał. Jak sama podkreśla bardzo lubi jeździć samochodem. Prowadzenie auta daje je poczucie wolności i większą możliwość zarządzania własnym czasem. Dzięki temu, że ma prawo jazdy nawet podczas krótkiej przerwy w pracy może pojechać do domu, aby spędzić więcej czasu z rodziną.

fot: autor zdjęcia Mateusz Tyszkiewicz

Chcę uświadomić kobiety, że "baba za kierownicą" to tylko przykry stereotyp. Kobiety radzą sobie za kółkiem równie dobrze jak mężczyźni. Nie ma żadnych obiektywnych powodów, dla których kobiety miałyby być gorszymi kierowcami!

- mówi aktorka Ada Fijał

Według statystyk Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) 20 milionów Polaków posiada prawo jazdy, z czego 44% to kobiety. I chociaż procent kobiet kierowców jest mniejszy, według policyjnych statystyk powodują one jedynie 21% wszystkich wypadków. Kobietom także, zdecydowanie częściej niż mężczyznom, jazda samochodem daje poczucie niezależności, a prowadząc auto czują się wolne. Nie ma znaczenia, czy jadą do pracy, odebrać dziecko ze szkoły, czy na wieczorną przejażdżkę, by zrelaksować się po ciężkim dniu.

