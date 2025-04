Kiedy jedno z małżonków nie pracuje lub wykonuje jedynie pracę na podstawie umowy o dzieło i nie ma prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ nie odprowadza składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, może skorzystać z ubezpieczenia współmałżonka. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Jak dopisać współmałżonka do ubezpieczenia w ZUS-ie?

Aby móc dopisać współmałżonka do ubezpieczenia w ZUS-ie, samemu należy być ubezpieczonym, tzn. mieć odprowadzane składki na ubezpieczenie. To oznacza, że jeśli jedno z małżonków jest zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub prowadzi własną działalność gospodarczą, może dopisać do własnego ubezpieczenia niepracującego małżonka.

Co trzeba zrobić, żeby dopisać współmałżonka do ubezpieczenia?

Aby tego dokonać, wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek (dokument ZUS ZCNA) i złożyć go w ZUS-ie. Wniosku nie zanosi pracownik, ale pracodawca, ponieważ to on jest płatnikiem składek.

Jeżeli ubezpieczony małżonek prowadzi działalność gospodarczą, wówczas to on samodzielnie składa ów wniosek w urzędzie.

Czy składka na ubezpieczenie zdrożeje, gdy zostanie dopisany małżonek?

Nie. Wysokość ubezpieczenia pozostanie taka sama, niezależnie od tego, czy małżonek będzie sam ubezpieczony, czy wraz z bezrobotną żoną (bezrobotnym mężem). Nie ma zatem obawy, że pracodawca nie będzie chciał zgłosić naszego współmałżonka do ubezpieczenia w ZUS-ie, bo to podniesie jego koszty naszego zatrudnienia.

To normalne, że czasami pracuje wyłącznie jedno z małżonków, a drugie np. dba o dom i dzieci. Niedopuszczalnym byłoby, gdyby polskie prawo nie chroniło w takim przypadku osoby bezrobotnej, a wręcz karało ją za to, że wychowuje dzieci, a nie pracuje zawodowo.

Kiedy dopisać małżonka do ubezpieczenia?

Pracujący małżonek ma na to 7 dni od chwili utraty pracy przez współmałżonka i tym samym utraty ubezpieczenia. Powinien jednak zrobić to niezwłocznie, kiedy tylko współmałżonek traci samodzielne prawo do ubezpieczenia, aby zapewnić mu możliwość skorzystania z darmowej służby zdrowia w razie takiej potrzeby.

