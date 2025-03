W Polsce na 100 tys. mieszkańców przypada 3,6 lekarza.

Od lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenie wynosi:

6,8 tys. zł dla lekarzy stażystów

8,5 tys. zł dla lekarzy lub dentystów bez specjalizacji

10,4 tys. zł dla lekarzy ze specjalizacją I i II stopnia

Podane kwoty to kwoty brutto (przed opodatkowaniem). Jest to ustawowe minimum. Jak podaje redakcja Business Insider, wielu może zarobić więcej, szczególnie w prywatnych placówkach medycznych.

Jak wskazuje portal, w prywatnych placówkach medycznych w Gdańsku specjaliści neurologii, urologii czy ortopedii mogą zarabiać nawet 400 zł za godzinę pracy. W innych miejscowościach ich stawki wynoszą od 150 do 300 zł na godzinę – przyjmując, że lekarz pracuje 22 dni po 8 godzin dziennie, miesięcznie otrzyma wynagrodzenie rzędu 35 tys. zł.

Na największe stawki godzinowe w 2023 roku mogli liczyć psychiatrzy (304 zł za godzinę) i reumatolodzy (300 zł za godzinę).

Liczba lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce pod koniec 2023 roku wynosiła ok. 197 tys., co daje 3,6 lekarza na 100 tys. mieszkańców. To nieco poniżej średniej europejskiej, która wynosi 3,7 lekarza.

Lekarzy brakuje, a sporą część z obecnie pracujących stanowią osoby w wieku emerytalnym. Jak wynika z danych Naczelnej Izby Lekarskiej, wśród lekarzy aktywnych zawodowo jest 77 proc. mężczyzn po 65.roku życia i 66 proc. kobiet po 60.roku życia. Tymczasem starzenie się populacji i rosnąca liczba zachorowań na choroby przewlekłe i cywilizacyjne powodują większe zapotrzebowanie na świadczenia medyczne.

Wysokie wynagrodzenia lekarzy są efektem rosnącego popytu na ich usługi i jednocześnie zachętą dla specjalistów, by pozostać w kraju.

