Biohacking uprawia wiele osób, nawet o tym nie wiedząc. Jednak są i tacy, którzy robią to z pełną świadomością i w sposób systematyczny. To drugie podejście polega na świadomym sięganiu po dietę i różne inne praktyki, które mają korzystnie wpłynąć na zdrowie i samopoczucie. Krytycznie oceniają też ich działanie, aby znaleźć takie sposoby, które faktycznie im służą.

Spis treści:

Biohacking to ogólny termin odnoszący się do eksperymentowania na własnym ciele w celu poprawy zdrowia i ogólnego samopoczucia. Biohakerzy stosują różne metody, aby zwiększyć swoją witalność i poprawić jakość życia. Biohacking jest również stosowany w celu zwiększenia poziomu kreatywności i koncentracji, poprawy snu, redukcji stresu oraz zwiększenia ogólnej produktywności.

Chociaż biohacking ma swoje korzenie w ruchu DIY (zrób to sam), to obecnie istnieją liczne firmy i profesjonalne organizacje, które oferują narzędzia i usługi związane z biohackingiem.

Najważniejszym założeniem biohackingu jest traktowanie ciała i umysłu jako biologicznej całości, której dobrostan zależy od bodźców, jakimi się je traktuje. Biohacking zakłada, że możemy sami podejmować aktywne działania, które poprawią funkcjonowanie ciała i umysłu, i że można w ten sposób działać zarówno doraźnie, jak i z myślą o tym, aby stworzyć sobie warunki do tego, by żyć długo w jak najlepszym zdrowiu. A ponieważ każdy człowiek jest nieco inny, nie ma jednej uniwersalnej ścieżki biohackingu dla każdego – stąd pomysł, aby każdy próbował różnych rzeczy i sam oceniał, co mu służy, a co nie.

Co robią biohackerzy - podstawy biohackingu?

Poniżej najczęściej stosowane przez biohackerów praktyki:

Dieta i suplementacja – biohackerzy często stosują specjalne diety (o tym niżej) oraz suplementację.

– biohackerzy często stosują specjalne diety (o tym niżej) oraz suplementację. Ćwiczenia fizyczne – zwolennicy biohackingu stosują różne formy aktywności fizycznej, takie jak trening siłowy, kardio, jogging, joga, tai chi, medytacja i wiele innych.

– zwolennicy biohackingu stosują różne formy aktywności fizycznej, takie jak trening siłowy, kardio, jogging, joga, tai chi, medytacja i wiele innych. Monitorowanie parametrów ciała – biohackerzy często mierzą różne parametry swojego ciała, takie jak poziom cukru we krwi, ciśnienie krwi, tętno, poziom hormonów, jakość snu, aktywność mózgu i inne, aby uzyskać lepsze zrozumienie swojego organizmu.

– biohackerzy często mierzą różne parametry swojego ciała, takie jak poziom cukru we krwi, ciśnienie krwi, tętno, poziom hormonów, jakość snu, aktywność mózgu i inne, aby uzyskać lepsze zrozumienie swojego organizmu. Wykorzystanie technologii – amatorzy biohackingu stosują różne technologie, takie jak elektrostymulacja mięśni, biofeedback, EEG, inteligentne urządzenia do śledzenia aktywności fizycznej, jak i urządzenia do analizy składu ciała.

– amatorzy biohackingu stosują różne technologie, takie jak elektrostymulacja mięśni, biofeedback, EEG, inteligentne urządzenia do śledzenia aktywności fizycznej, jak i urządzenia do analizy składu ciała. Nauka i badania – biohackerzy często zanurzają się w badaniach naukowych i eksperymentują na sobie, aby zdobyć nową wiedzę i lepiej zrozumieć wpływ różnych działań na ich organizm.

– biohackerzy często zanurzają się w badaniach naukowych i eksperymentują na sobie, aby zdobyć nową wiedzę i lepiej zrozumieć wpływ różnych działań na ich organizm. Używanie nootropów – nootropy to substancje, które poprawiają funkcje poznawcze, takie jak pamięć, koncentracja i kreatywność. Biohackerzy stosują różne nootropy, takie jak piracetam, L-teanina, ashwagandha i wiele innych, aby poprawić swoje funkcje poznawcze i zmniejszyć wpływ stresu na organizm.

– nootropy to substancje, które poprawiają funkcje poznawcze, takie jak pamięć, koncentracja i kreatywność. Biohackerzy stosują różne nootropy, takie jak piracetam, L-teanina, ashwagandha i wiele innych, aby poprawić swoje funkcje poznawcze i zmniejszyć wpływ stresu na organizm. Praktyki biostymulujące – biohackerzy stosują różne praktyki, takie jak terapia światłem, sauna, krioterapia i wiele innych.

– biohackerzy stosują różne praktyki, takie jak terapia światłem, sauna, krioterapia i wiele innych. Medytacja – np. mindfulness, która pozwala wyciszać myśli i uczy świadomego życia.

fot. Biohacking: co to/ Adobe Stock, maglara

Dieta w biohackingu ma na celu zoptymalizowanie funkcjonowania organizmu poprzez zwiększenie wartości odżywczej spożywanych pokarmów i eliminację substancji szkodliwych. Biohackerzy stosują różne diety, aby poprawić swoje zdrowie i wydajność, ale każda dieta musi być dostosowana do indywidualnych potrzeb i preferencji. Niektóre popularne diety biohackingowe to:

Dieta ketogeniczna: dieta ta opiera się na zwiększeniu spożycia tłuszczów i zmniejszeniu spożycia węglowodanów, co prowadzi do stanu ketozy, w którym organizm spala tłuszcz zamiast cukru jako główne źródło energii.

Dieta paleo: dieta ta polega na jedzeniu takich samych pokarmów, jakie spożywali nasi przodkowie z epoki paleolitu, a więc mięsa, ryb, warzyw i owoców, wykluczając produkty przetworzone i sztuczne dodatki.

Dieta wegańska: dieta wegańska polega na całkowitej eliminacji produktów pochodzenia zwierzęcego, a więc mięsa, mleka, jajek, itp., i opiera się na spożywaniu roślin, orzechów i nasion.

Dieta zgodna z piramidą zdrowego żywienia, ograniczająca ilość cukru, obfitująca w warzywa i eliminująca produkty wysoko przetworzone i wywołujące reakcje alergiczne.

Biohackerzy często stosują również metodę zwaną intermittent fasting (dieta IF, post przerywany), czyli okresowe ograniczenie spożycia pokarmów lub całkowite odmawianie sobie jedzenia przez pewien czas, co może przynieść wiele korzyści zdrowotnych, takich jak poprawa metabolizmu, redukcja stanów zapalnych, zwiększenie produkcji niektórych hormonów itp.

Suplementacja w biohackingu

Biohacking zakłada też przyjmowanie suplementów diety i sięganie po tzw. superfoods, czyli produkty, które mają przynosić szczególne korzyści dla zdrowia i samopoczucia. Najczęściej na liście takich suplementów znajdują się:

produkty pszczele (pyłek, propolis, pierzga),

chlorella,

tzw. grzyby witalne (reishi, cordyceps, chaga, lion’s mane, turkey tail),

tran (omega-3),

colostrum,

produkty konopne, np. olejek CBD,

kakao Raw.

Obecnie największą popularnością wśród książek o biohackingu cieszą się dwie pozycje:

„ Biohacking. Przewodnik dla początkujących ” Karola Wyszomirskiego – porady, jak nie chorować, czuć się dobrze we własnym ciele i żyć pełnią życia,

” Karola Wyszomirskiego – porady, jak nie chorować, czuć się dobrze we własnym ciele i żyć pełnią życia, „Biohacking mózgu” dr Kristen Willeumier, Sarah Toland – zbiór technik, które poprawiają funkcjonowanie mózgu, zmniejszają ryzyko rozwoju chorób neurodegenracyjnych mózgu i depresji, poprawiających koncentrację i pamięć.

Osoby dopiero interesujące się tematem biohackingu powinny sięgnąć po pierwszą pozycję, która przybliża temat i metody wpływające zarówno na ciało, jak i umysł.

Z jednej strony biohacking może być postrzegany jako obiecujące podejście do poprawy zdrowia i samopoczucia. Przyjmując proaktywne podejście do własnego zdrowia oraz wykorzystując naukę i technologię do optymalizacji funkcji organizmu, można osiągnąć lepszą sprawność fizyczną i umysłową, a także wyższą jakość życia.

Z drugiej strony niektórzy krytycy twierdzą, że biohacking jest w dużej mierze nieprzetestowany i może wiązać się z potencjalnym ryzykiem i skutkami ubocznymi. Ponadto istnieją obawy, że dążenie do „optymalnego” zdrowia i wydajności może prowadzić do obsesyjnych lub niezdrowych zachowań, takich jak ekstremalne diety, nadmierna suplementacja, a nawet stosowanie nieprzetestowanych lub nielegalnych substancji.

Podsumowując, chociaż istnieją potencjalne korzyści z biohackingu, ważne jest, aby podchodzić do niego z ostrożnością i szukać informacji i porad opartych na dowodach. Bardzo ważne jest też, aby stosując biohacking myśleć o zdrowiu ogólnym w długoterminowej perspektywie, a nie tylko gonić za krótkoterminowymi korzyściami w wydajności, wyglądzie czy samopoczuciu.

