Do tej pory okresy wzmożonych zakupów występowały dwa razy w roku. Przed Bożym Narodzeniem, kiedy Polacy kupują zdecydowanie najwięcej oraz przed Wielkanocą, która po względem wydatków jest na drugim miejscu. Od niedawna trzecie miejsce na podium przypada na przełom kwietnia i maja. Nieprzypadkowo. To właśnie wtedy w większości parafii w Polsce, dzieci przystępują do sakramentu komunii świętej.

Komercjalizacja komunii postępuje z roku na rok. Ważne są nie tylko stroje (te w wielu parafiach zastąpiły jednolite i stosunkowo niedrogie alby), przyjęcie oraz oprawa uroczystości, ale również prezenty. W tym roku króluje elektronika: laptopy, smartfony, drony i konsole. Hitem są również elektroniczne deskorolki czy hulajnogi. Dziennik "Rzeczpospolita" policzył, że w tym roku Polacy, na wydatki związane z komunią, przeznaczą co najmniej 4 mld zł. Spora część tej kwoty to właśnie zakupu prezentów dla dzieci. Te najdroższe zostaną kupione przez rodziców chrzestnych, którzy na podarek z okazji komunii wydadzą średnio 1,2 tys. zł. Pozostali goście - około 600 zł.

Prezent na Komunię do 200 zł. Co kupić z okazji Komunii 2018?

Ile kosztuje organizacja komunii?

Z największymi kosztami muszą się liczyć rodzice dziecka, przystępującego do komunii świętej. Zapłacić trzeba nie tylko za strój czy dekorację kościoła, ale również organizację przyjęcia w restauracji czy zamówienie cateringu do domu. Do tego dochodzi również zakup prezentu. Średni koszt organizacji komunii to około 3,6 tys. zł.

Dzieci, które w tegorocznym roczniku komunijnym jest około 420 tys. Zdecydowana większość przystępuje do komunii świętej.

