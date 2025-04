Do pierwszego dzwonka w nowym roku szkolnym został jeszcze miesiąc. Dla odpoczywających uczniów być może jest to jeszcze sporo czasu, ale nie dla ciebie. Czy zaczęłaś już odkładać na wydatki związane z nauką dziecka? Jeśli nie, zacznij to robić jak najszybciej. Sprawdź, ile kosztują korepetycje dla dziecka.

Reklama

Ile kosztują korepetycje dla dziecka?

Cotygodniowe zajęcia dodatkowe to koszty rzędu od 30 do 60 zł za godzinę zegarową. Najpopularniejszymi płatnymi zajęciami pozalekcyjnymi są korepetycje z języków obcych, ale często wybierane są też lekcje z przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka.

Średnie miesięczne wydatki rodziców na zajęcia pozaszkolne to 363 zł. Jednak 56% rodziców zamierza przeznaczyć na ten cel nie więcej niż 250 zł miesięcznie. Zapotrzebowanie na tego typu zajęcia jest ogromne, jednak nie wszyscy rodzice są w stanie je zapewnić, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych.

Nauka poza szkołą

Świadczenie usług korepetycji to w dużej mierze domena studentów, którzy traktują to zajęcie jako szybki zarobek. Rodzic nie zawsze ma pewność co do jakości, skuteczności i metod, jakie stosują korepetytorzy, ale decyduje się na nie z konieczności. Chce zapewnić dziecku dodatkową pomoc w edukacji, ale nie stać go na drogie szkoły prywatne.

Internetowe platformy edukacyjne ratunkiem portfeli rodziców

W dzisiejszych czasach nie można pomijać potęgi internetu. Popularne stają się lekcje online, korepetycje przez Skype’a albo platformy edukacyjne, które są dla dzieci bardziej przystępne. Na polskim rynku istnieje kilka platform edukacyjnych. Jedną z nich jest np. Squla.pl stworzona przez zawodowych pedagogów i specjalistów od gier edukacyjnych, w pełni realizująca program MEN wszystkich przedmiotów szkolnych.

Zaletami takich platform są:

dostępność dla wszystkich uczniów , niezależnie od miejsca zamieszkania,

, niezależnie od miejsca zamieszkania, połączenie zabawy i nauki poprzez edukacyjne gry i quizy.

Dla ucznia, szczególnie w wieku wczesnoszkolnym, skupienie uwagi na godzinnych zajęciach po szkole stanowi duże wyzwanie. Korzystając z platformy w dowolnym momencie można wrócić do rozpoczętych zadań oraz uczyć się za pomocą ciekawych gier i zabaw.

Sprawdź też:

Skąd wziąć pieniądze na naukę?

Ile kosztuje szkolna wyprawka?

Dofinansowanie do szkolnych podręczników

Reklama

Materiały prasowe - Squla.pl