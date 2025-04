Przepisy prawa pracy przewidują urlopy dla rodziców.

Spis treści:

Urlop macierzyński to podstawy urlop, z którego może skorzystać matka od dnia porodu. Co do zasady trwa on 20 tygodni. Liczba dni może być dłuższa w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

Wynosi on:

• 31 tygodni- przy 2 dzieci

• 33 tygodnie – 3 dzieci

• 35 tygodni – 4 dzieci

• 37 tygodni – 5 i więcej dzieci

Za czas urlopu przysługuje 100 proc. wymiaru zasiłku, czyli przy stałej pensji będzie to pełna kwota wynagrodzenia.

Po wykorzystanym urlopie macierzyńskim można skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Urlop rodzicielski powinien być wykorzystany nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat.

Za czas urlopu rodzic otrzymuje zasiłek w postaci 70 proc. pensji.

Urlop ojcowski przysługuje wyłącznie ojcu dziecka. Wynosi on 2 tygodnie (14 dni kalendarzowych). Z urlopu można skorzystać do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

Ojciec dziecka może również wziąć 2 dniu urlopu okolicznościowego z związku z urodzeniem dziecka.

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy może skorzystać z urlopu wychowawczego. Maksymalny wymiar tego urlopu wynosi 36 miesięcy, z tym że jeden z rodziców może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy urlopu. Urlop wychowawczy można podzielić na 5 części. Ten urlop można wykorzystać do roku, w którym dziecko skończy 6 lat.

Przepisy pozwalają pracować podczas urlopu wychowawczego, o ile jest to praca umożliwiająca osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem.

