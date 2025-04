Giełda wielu osobom kojarzy się z czymś absolutnie niezrozumiałym, zagmatwanym, niejasnym. Wolą być od niej jak najdalej i nawet nie chcą się zainteresować tym, w jaki sposób można na niej zarabiać pieniądze. Dzięki naszemu poradnikowi giełdowemu dla początkujących dowiesz się, czym w ogóle jest giełda i jak na niej grać, przez co być może przełamiesz swój lęk i sama staniesz się wytrawnym graczem giełdowym.

Giełda dla początkujących - poradnik, jak zacząć

Każdy z graczy giełdowych kiedyś zaczynał od takiego momentu, w którym ty teraz jesteś. Gdyby bali się zaryzykować, nie udałoby im się dojść do dużych pieniędzy, którymi teraz mogą dysponować. Oczywiście nie wszystkim się udało i udaje, ale giełda to przecież nie ruletka - tu panują określone zasady.

Co to jest giełda?

Ogólnie rzecz ujmując, giełda jest miejscem przepływu kapitału, ale też informacji o tym, jak dana gospodarka aktualnie wygląda. Właściciele największych firm nie korzystają z pożyczek w banku na ich rozwój, ale umieszczają je na giełdzie, to znaczy sprzedają jakąś część udziałów w danej firmie (lub wszystkie) w postaci akcji. Inni użytkownicy wykupują te akcje i jeśli dana firma odnosi sukcesy, rozwija się, oni na tym też zarabiają. Bywa też oczywiście odwrotnie, załamanie pozycji danej firmy skutkuje tym, że jej akcje są dużo mniej warte i przez to ich posiadacze na tym tracą.

Do czego służy rachunek maklerski?

Najprościej jest przyrównać go do konta w banku. Aby trzymać pieniądze na koncie, należy otworzyć rachunek bankowy. Na giełdzie zastępuje go rachunek maklerski, dzięki niemu można nabywać akcje różnych firm. Akcje możemy nie tylko kupować, lecz także sprzedawać. Im taniej kupimy i drożej sprzedamy, tym nasz zysk będzie większy. Potrzebujemy mieć rachunek maklerski, ponieważ akcje można kupować bądź sprzedawać tylko za pośrednictwem biura maklerskiego. Nie da się kupować ich bezpośrednio od danej firmy.

Inwestowanie samodzielne lub przez fundusze

Sprawa jest dosyć jasna. Samodzielnie inwestując, to my decydujemy, które akcje wybieramy, my zarządzamy swoim portfelem. Korzystając z funduszu, to zarządzającemu danym funduszem powierzamy nasze pieniądze i możemy tylko mieć nadzieję, że dobrze je ulokuje. Jeżeli sami nie znamy się zbytnio na giełdzie, to drugie rozwiązanie wydaje się bezpieczniejsze. Jeżeli natomiast nie mamy zaufania do żadnej z instytucji operującej funduszami, możemy działać na giełdzie bez ich pomocy. Tak naprawdę ani w jednym ani w drugim przypadku nie ma absolutnej pewności, że powiedzie nam się lepiej.

Dlaczego tak wielu inwestorów nie wzbogaca się na giełdzie?

Pozornie sprawa wydaje się niezwykle prosta, kupujemy tanio, sprzedajemy drogo. Giełda wiąże się jednak z dużymi nerwami, adrenaliną i ciągłą niepewnością. Wielu ludzi nie wytrzymuje tego i wybierają złe rozwiązania. Jakie?

za szybko sprzedają akcje spółek, które rosną, ponieważ boją się, że zaraz te akcje zaczną tracić;

akcje spółek, które rosną, ponieważ boją się, że zaraz te akcje zaczną tracić; za długo trzymają akcje spółek, które spadają w nadziei, że te odrobią straty.

Ciągłe spekulacje

Inwestowanie na giełdzie bardzo mocno powiązane jest ze spekulacjami. Nie można powiedzieć, że kupujący dane akcje działają w ciemno ani też, że robią to w sposób absolutnie przemyślany i racjonalny. Istnieją pewne spekulacje, dzięki którym przewiduje się, czy dana spółka może zyskać czy stracić. Często jednak te spekulacje są specjalnie spreparowane, by wprowadzały w błąd. Nie da się ukryć, że gra na giełdzie jest dla osób o stalowych nerwach, jednak przy odrobinie cierpliwości, wiedzy i szczęścia, jesteśmy w stanie naprawdę nieźle zarobić. Właśnie dlatego giełda jest wciąż tak bardzo pożądanym miejscem.

