Czasem, mimo wyroku zasądzającego alimenty, ojciec dziecka nadal nie płaci na nie pieniędzy. Komornik, który miał je ściągać, jest bezsilny, bo dłużnik unika pracy. W takiej sytuacji można starać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Kiedy możesz ubiegać się o pieniądze z funduszu alimentacyjnego?

Masz na nie szansę, jeśli spełnione są dwa warunki:

komornik nie jest w stanie co najmniej przez dwa miesiące ściągnąć pieniędzy z dłużnika. W takiej sytuacji powinien wydać ci zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji.

W takiej sytuacji powinien wydać ci zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji. dochód w twojej rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł (za rok poprzedzający złożenie wniosku).

Ważne! Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.



Gdzie złożyć wniosek o pieniądze z funduszu alimentacyjnego?

W urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Jest on bezpłatny. Formularz znajdziesz w internecie lub dostaniesz w gminie. Urząd ma miesiąc na wydanie decyzji. Jeśli dostaniesz negatywną decyzję, możesz się od niej odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od jej otrzymania. Świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym złożyłaś wniosek do 30 września następnego roku.



Dokumenty wymagane do funduszu alimentacyjnego

Do wniosku trzeba będzie dołączyć szereg różnych dokumentów m.in. :

uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego np. kopię dowodu osobistego,

osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego np. kopię dowodu osobistego, zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodzie członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (alimenty, stypendia, dochód z gospodarstwa rolnego),

członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (alimenty, stypendia, dochód z gospodarstwa rolnego), zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku),

prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku), dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,

zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy ukończyło 18 rok życia,

do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy ukończyło 18 rok życia, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez dziecko.

Uwaga!

Nie można skorzystać z funduszu alimentacyjnego, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub nie żyje. W takiej sytuacji samotna mama może wystąpić o przyznanie jej specjalnego dodatku do zasiłku rodzinnego. Wynosi on 170 zł miesięcznie, ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, dodatek zwiększa się o 80 zł, ale nie więcej niż o 160 zł.

