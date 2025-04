Firmy rodzinne stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Nic dziwnego, jest to dobre rozwiązanie zwłaszcza gdy trudno jest znaleźć pracę na etacie, a ma się pomysł na ciekawy biznes. Jeśli ufasz swoim bliskim, możesz zaryzykować zainwestowanie w w firmę rodzinną. Zobacz, jakie wynikają z tego zalety!

Plusy prowadzenia firmy rodzinnej:

1. Brak monotonii

Kiedy wspólnie z członkami rodziny prowadzicie firmę, możecie wykonywać dużo więcej ciekawych rzeczy niż w pracy na etacie. Po pierwsze działacie dla siebie, więc to od was zależy, czy będzie to interesujące i dochodowe, nie musicie więc robić rzeczy, które według was niczemu nie służą. Po drugie możecie wymieniać się zadaniami i dostosowywać się do aktualnych możliwości każdego z was. Owszem, może być podział obowiązków zgodnie z waszymi predyspozycjami, ale jest większa wolność w tym, by go zmienić.

2. Wyższe zarobki

Mając firmę rodzinną, pracujecie dla siebie i na siebie. Nie musicie znacznej części dochodu oddawać szefom. W korporacjach zwykle jest tak, że pracowników na najniższych szczeblach jest najwięcej, ale też zarabiają najmniej. Im stoisz wyżej w hierarchii, tym zarabiasz więcej, niekoniecznie jednak zawsze więcej pracujesz... W firmie rodzinnej to ty jesteś szefem.

3. Elastyczny czas pracy

Potrzebujesz wolnego dnia lub wyrwania się w trakcie pracy? Pracując na etacie może być to trudne i zwykle będziesz musiała odpracować zaległe godziny. W firmie rodzinnej liczy się wykonanie zadania, a nie czas pracy i pora pracy. Jeśli wolisz, możesz wykonywać daną rzecz nawet w nocy, bylebyś tylko zdążyła na czas.

4. Wysokie zaufanie i lojalność

W rodzinie jest komfort, że nikt nie będzie działał na naszą szkodę lub że będzie wobec nas fałszywy. Tu można sobie wszystko szczerze powiedzieć i działać wspólnie w jedności. Dzięki temu firma rodzinna może się bezpiecznie rozwijać.

5. Mniejszy stres

Praca w korporacjach bywa stresująca. Ciągle ktoś coś od nas chce i mamy wykonać to natychmiast, nawet jeśli wcale nie jest to nic pilnego i ważkiego. Pracując z rodziną, można liczyć na zrozumienie i wyrozumiałość. Tu każdemu powinno zależeć na tym samym - na wzroście firmy w siłę i wzmocnienie jej na rynku.

