Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) to kraj, który powstał na pustyni w 1971 roku. W jego skład wchodzi siedem emiratów, z których każdy ma coś innego do zaoferowania turystom. Są to malownicze wybrzeże, szerokie plaże, urokliwe wysepki otoczone rafami koralowymi, luksusowe hotele, futurystyczna architektura i stare meczety, a także ciągnące się aż po horyzont rude piaski pustyni.

Bez wątpienia to Dubaj (na zdjęciu) jest największą atrakcją turystyczną emiratów. Znajdują się tutaj najwyższy budynek na świecie Burj Khalifa i słynny hotel żagiel Burj Al Arab, który jest jednym z najbardziej ekskluzywnych.

Wybierając się do Dubaju, warto zobaczyć również inne emiraty, zwłaszcza że dzięki rozwiniętej sieci dróg i autostrad podróżuje się między nimi szybko i komfortowo. Najlepszym sposobem na poruszanie się po ZEA jest wypożyczenie samochodu. Można także rozważyć odpoczynek w pozostałych emiratach, a mianowicie w Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah i Fujairah.

Kiedy zaplanować wyjazd do emiratów arabskich?

Najlepiej wybrać się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich miedzy październikiem a lutym. Panuje wówczas temperatura ok. 25 st. C, która sprzyja zarówno wypoczynkowi i zwiedzaniu. Natomiast ze względów finansowych najkorzystniej jest zaplanować wyjazd latem, kiedy wysokie temperatura (ok. 40 st. C) i wilgotność powietrza (prawie 95 proc.) skutecznie odstraszają wielu turystów. Ceny w hotelach, wypożyczalniach aut i sklepach są zdecydowanie niższe. Taniej jest również podczas ramadanu (od 22 sierpnia do 21 września), w tym czasie niektóre hotele oferują 20-30 proc. zniżki, a w sklepach są wyprzedaże.

