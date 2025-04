Emeryci i renciści mogą dostać dodatkowe 300 zł. To świadczenie jest również dziedziczne

Emeryci i renciści mogą otrzymać dodatkowe 300 zł do emerytury, tzw. ryczałt energetyczny. Przysługuje on niezależnie od dochodów. Świadczenie to przyznawane i wypłacane jest przez ZUS i jest dziedziczne. Kto może otrzymać ryczałt energetyczny? Jaki wniosek trzeba złożyć, aby go otrzymać?