Bądź sprytna. Nie chodzi przecież o to, byś pracowała ciężko, ale byś pracowała efektywnie. W obecnych czasach liczą się przede wszystkim wyniki, a nie ilość pracy włożonej w wykonanie danego zadania. Nie chodzi przecież o to, by się przepracować na darmo, ale o to, by osiągnąć zamierzony cel. Co zatem pomoże ci w jego realizacji? Sprawdź koniecznie!

Co zwiększy twoją efektywność pracy?

Przedstawiamy 5 sposobów na to, by twoja praca była jak najbardziej opłacalna, czyli przynosiła maksymalne zyski przy minimalnym wysiłku.

1. Zrób sobie dobry PR

Pamiętaj o tym, że ludzie zawsze od razu wyrabiają sobie o nas jakąś opinię już w pierwszych sekundach, kiedy nas poznają. Warto wówczas wykorzystać to jako okazję do budowania relacji biznesowych. Powiedz od razu, czym się zajmujesz, jakie masz osiągnięcia. Nie wiadomo, kiedy ktoś będzie potrzebował skorzystać z usług podobnych do tych, którymi się zajmujesz i przypomni sobie o tobie. Dobry PR spowoduje, że klienci sami będą się do ciebie zgłaszać. Nie będziesz już potrzebować płatnej reklamy, by być zauważoną na rynku. Proste?

2. Sukcesywnie odhaczaj z listy zrobione zadania

Ale najpierw je sobie wypisz. Praca zadaniowa jest bardzo motywująca. Najlepiej będzie, jeśli wypiszesz sobie wszystkie nawet cząstkowe zadania, wówczas będzie ich więcej, ale na każde z nich będziesz potrzebowała mniej czasu. Sama zobaczysz, jak szybko będziesz usuwała kolejne zrobione rzeczy i pod koniec dnia będziesz miała poczucie, że zrobiłaś naprawdę sporo pracy. Efekty będą zresztą widoczne, wystarczy spojrzeć na listę wykonanych zadań.

3. Stwórz zespół i rozdzielaj zadania

Nie bądź Zosią Samosią. Owszem, gdybyś robiła wszystko sama, z pewnością miałabyś to pod kontrolą, ale czy faktycznie nad wszystkim musisz osobiście czuwać? Zgrany zespół ludzi, którym ufasz, z pewnością będzie bardziej efektywny, niż praca w pojedynkę.

4. Skup się wyłącznie na priorytetowych zadaniach

Czasami robimy różne rzeczy wyłącznie z przyzwyczajenia, a niekoniecznie z konieczności. Zanim coś zrobisz, zastanów się na sensownością i ważnością danego zadania. Zawsze wykonuj najpierw tylko priorytetowe zadania. Dzięki temu będziesz miała mniej rzeczy do zrobienia, ale za to wszystko to, co faktycznie pilne, będzie zrobione.

5. Spotkania biznesowe przenieś do sieci

Nie ma sensu tracić czasu na spotkania biznesowe, które zabierają ci lwią część dnia, ale z góry skazane są na niepowodzenie. Staraj się najpierw kontaktować mejlowo lub telefonicznie, a dopiero wówczas, gdy uznasz spotkanie twarzą w twarz za opłacalne, umów się na nie. Bądź efektywna, a nie uprzejma i miła. Jeśli nie widzisz sensu w spotkaniu, naucz się odmawiać. Twój czas jest przecież cenny.

