Dzisiejsze święto wiele z nas pewnie uczci z największą przyjemnością. Dzień rozrzutności obliguje przecież niejako do sięgnięcia po zapasy z naszych portfeli i udanie się na zakupy, nieprawdaż? Takie święta to my naprawdę lubimy!

To święto wbrew pozorom, nie jest jednak dla wszystkich. Jeżeli przez cały rok jesteś rozrzutna, na czym będzie polegać wyjątkowość tego dnia? A to argument za tym, żeby nie być rozrzutnym na co dzień. Oszczędne, rozsądne wydawanie pieniędzy w ciągu całego roku sprawi, że tego dnia będziesz mogła poczuć się wyjątkowo i naprawdę zaszaleć!

Czy statystyczna Polka jest rozrzutna?

(Oczywiście wiemy, że statystyczna Polka w ogóle nie istnieje, ale jakąś średnią musimy przyjąć) Z badań wynika, że z Polkami wcale nie jest aż tak źle. Co prawda wciąż niewielki procent z nas regularnie oszczędza nawet małe kwoty, a to poważny błąd i świadczy o braku perspektywicznego myślenia. Kiedy jednak mamy zrobić większe zakupy, raczej je planujemy. Staramy się, żeby taki zakup był przemyślany, a nie pochopny. I słusznie, dobrze sprawdzone zakupy na pewno posłużą nam na dłużej. Niestety nie mamy też z czego być takie rozrzutne, średnie wynagrodzenie netto w Polsce wynosi ok. 2800 zł, a trzeba mieć na uwadze fakt, że ponad połowa z nas zarabia poniżej średniej.

Na co Polki wydają najwięcej pieniędzy?

Niestety wciąż mamy w Polsce bardzo wysokie koszty utrzymania, a to oznacza, że najwięcej wydajemy na wyżywienie i opłaty. Dopiero w dalszej kolejności:

płacimy za transport ,

, kupujemy ubrania ,

, wydajemy na usługi medyczne ,

, jeździmy na wycieczki ,

, opłacamy różne usługi ,

, korzystamy z kultury.

Dzień rozrzutności - nie rok!

Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy przez jeden dzień w roku pozwoliły sobie na szalone zakupy. Pamiętajmy jednak, żeby później wrócić szybciutko do rzeczywistości. Niech to będzie dzień rozrzutności, a nie cały, długi rok. Następne takie święto już za 365 dni!

