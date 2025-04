Od kilku lat przez jeden dzień w roku mamy możliwość zrobienia zakupów przez Internet, płacąc jedynie za ich wartość, a nie dodatkowo za koszty dostawy do domu. W tym roku dzień ten ustalono na 2 grudnia, czyli właśnie na dziś!

Jeżeli więc chcesz kupić coś, co jest dostępne jedynie w sklepie internetowym albo w sklepie oddalonym od twojego miejsca zamieszkania o setki kilometrów, który jednak posiada w swojej ofercie również sprzedaż wysyłkową i możliwość zamawiania zakupów przez Internet, zrób to właśnie dzisiaj.

Piąta edycja Dnia Darmowej Dostawy

Rok 2014 nie może dobiegnąć końca bez tego wyjątkowego dnia. Data 2 grudnia jest doskonała do tego, by robić zakupy z bezpłatną dostawą, np. nabywając w ten sposób prezenty dla najbliższych z okazji zbliżających się Mikołajek.

W ciągu roku większość sklepów nakłada na klientów sklepów internetowych obciążenie w postaci opłaty za dostawę towaru. Czasami jest ona bezpłatna tylko na określonym terenie lub przy zakupach powyżej jakiejś, zwykle wysokiej kwoty. 2 grudnia te obostrzenia nie mają miejsca. Sklepy, które włączają się w akcję, świadomie rezygnują z pobierania opłat za dostawę produktów w dowolne miejsce w Polsce.

Ile sklepów bierze udział w akcji Dzień Darmowej Dostawy?

Z roku na rok liczba sklepów, która przyłącza się do akcji, jest coraz większa. Nie ma się czemu dziwić, skoro sklepy, które do tej pory brały udział w wydarzeniu, tego jednego dnia często znacznie zwiększały swoją sprzedaż. Te najbardziej popularne zanotowały nawet kilkukrotnie większą sprzedaż w porównaniu do przeciętnego dnia. Dodatkowo dla wielu z nich wzięcie udziału w akcji to doskonała promocja, dzięki której zdobywają mnóstwo nowych klientów. W Internecie znajdziecie pełną listę sklepów, które w tym roku zdecydowały się na zorganizowanie u siebie Dnia Darmowej Dostawy. Jest ich ponad 2 500!

