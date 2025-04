Każda z nas chciałaby dożyć późnych lat i korzystać z życia, będąc na emeryturze. Nie zawsze jednak marzenia się spełniają.

To, czy twoi bliscy będą dziedziczyć po tobie środki, jakie zgromadziłaś na emeryturę, zależy od tego, czy składka była przekazywana wyłącznie do ZUS (I filar), czy też część trafiała do II filaru, czyli otwartych funduszy emerytalnych.

Jak wygląda sprawa dziedziczenia emerytury?

ZUS poza spadkiem

Przed laty zdecydowałaś, że twoje składki mają trafić wyłącznie do ZUS? Jeśli tak, w razie twojej śmierci zgromadzone tam pieniądze przepadną. Twoi bliscy nie będą mogli ich dziedziczyć.

Gdy należysz do OFE

Inaczej rzecz wygląda, gdy jesteś członkiem OFE. Jak pamiętasz, w 2011 roku znaczna część twojej składki, która poprzednio trafiała do OFE, została przekazana do ZUS i trafiła na twoje specjalne subkonto. W 2014 r. znaczna część środków z OFE została przekazana do ZUS. Musiałaś zdecydować, czy godzisz się na dalsze pozostanie w funduszu, czy wolisz, by twoje składki były przekazywane tylko do ZUS. Niezależnie od decyzji, jaką podjęłaś (lub podejmiesz, bo co dwa lata możesz zmienić zdanie), twoje składki zgromadzone w OFE, jak i na subkontach w ZUS, podlegają dziedziczeniu.

Podział środków zgromadzonych w OFE

Jeśli jesteś mężatką i łączy was wspólność majątkowa, po twojej śmierci 50 proc. środków zgromadzonych w OFE lub na subkoncie ZUS trafi do współmałżonka na jego rachunek w OFE lub subkonto w ZUS. Jeśli go nie ma, fundusz (ZUS), utworzy dla niego takie konto.

Natomiast druga połowa składek:

Zostanie przekazana osobie (jednej lub kilku), którą wskazałaś jako "uposażoną" , podpisując umowę z OFE, w określonej przez ciebie proporcji. Nie musi być to osoba z rodziny.

, podpisując umowę z OFE, w określonej przez ciebie proporcji. Nie musi być to osoba z rodziny. Gdy uposażonym jest twój małżonek, może przekazać te środki na swoje konto w OFE lub subkonto w ZUS.

Jeśli nikogo nie wskazałaś, pieniądze wchodzą w skład spadku.

Ważne! Dziedziczenie środków z funduszu i subkonta ma miejsce wtedy, gdy umrzesz przed nabyciem prawa do emerytury lub w ciągu 36 miesięcy od przyznania ci świadczenia emerytalnego (jest to tzw. wypłata gwarantowana).

Alicja Hass, autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

