Imponujące monolity. W kolorze pomarańczy, wiśni, wanilii. Intensywne niebieskie niebo. Płonące góry. Na dole zieleń drzew, między którymi wije się Virgin River (Dziewicza Rzeka). To wszystko mniej więcej 250 km od Las Vegas, w południowo-zachodniej części stanu Utah, gdzie na Wyżynie Kolorado utworzono Park Narodowy Zion. Na powierzchni prawie 600 kilometrów kwadratowych znajduje się wiele fantastycznych formacji skalnych, zawieszone w przestrzeni płaskowyże, strzelające w niebo kilkusetmetrowe klify z piaskowca, wiszące ogrody, liczne wodospady i kaniony, z czego największym i najczęściej odwiedzanym jest Zion Canyon, którego dnem biegnie malownicza droga Zion Canyon Scenic Drive. Jest on również największą atrakcją turystyczną parku.

Mormoni zachwyceni tym miejscem nazwali je Zion (czyli rajski Syjon), kiedy odkryli je w drugiej połowie XIX wieku. Swoim zachwytom i porównaniu tego miejsca do rajskich ogrodów dali wyraz także w nazwie największych skalnych kolosów górujących nad zieloną doliną: Angels Landing (Podest Aniołów), The Three Patriarchs (Trzech Patriarchów – Abraham, Izaak, Jakub), Great White Throne (Wielki Biały Tron), Temple of Sinawava (Świątynia Sinawavy) oraz różnych fantastycznych miejsc: Virgin Rivers Narrows (Wąwóz Rzeki Dziewiczej, Emerald Pools (Szmaragdowe Stawy), The Subway (Metro).

Skały kaniony Zion są zbudowane głównie z czerwonego piaskowca formacji Nawaho. To archaiczne wydmy, nawiewane jedna na drugą miliony lat temu, w epoce jurajskiej. Całe skalne otoczenie jest więc skamieniałą pustynią, co wyraźnie widać na niektórych przekrojach, a szczególnie na górze Checkerboard Mesa (Szachownica) przy wschodnim wjeździe do parku. Osadowe skały pochodzenia pustynnego można łatwo poznać po charakterystycznej ukośnej laminacji; warstewki skalne ułożone są ukośnie, czyli dokładnie tak jak na przeciętej w poprzek wydmie. Te niezwykłe formacje to efekt działalności Virgin River (Rzeki Dziewiczej), która mozolnie, ale konsekwentnie, w ciągu ostatnich 13 milionów lat wyrzeźbiła w piaskowcu gigantyczną szczelinę (kanion) o pionowych klifach wysokości od 800 do 1000 metrów! Tworzenie kanionu trwa do dzisiaj.

Zion uzyskał status parku narodowego 1919 roku i oferuje wiele dłuższych i krótszych pieszych szlaków turystycznych, a także ekstremalne drogi wspinaczkowe. Pośród skał żyją grzechotniki, skorpiony, tarantule i czarne wdowy, a nad kanionem szybują orły i sokoły.

Najlepiej przyjechać tutaj wiosną, kiedy kwitną przepiękne kolorowe kwiaty lub wczesną jesienią, gdy płoną korony drzew. W tym czasie można również spokojnie zwiedzać park wybranymi szlakami. Latem bowiem mogą dokuczać słońce i zbyt wysokie temperatury (nawet ok. 40 st. C) oraz liczni turyści. Zion pięknie wygląda zimą, gdy biały puch pokrywający wyższe partie kontrastuje z czerwienią skał, zielenią iglastych drzew i błękitnym niebem.

