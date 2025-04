Dodatkowe 1000 zł do pensji. Pierwsze wypłaty ruszają już w lipcu

Pracownicy, którzy zawodowo opiekują się dziećmi, dostaną specjalny dodatek motywacyjny. Co miesiąc otrzymają dodatkowe 1000 zł brutto miesięcznie. Pierwsze wypłaty ruszą już w lipcu. Dodatek motywacyjny będzie wypłacany do 2027 roku. Jak go otrzymać? Czy trzeba złożyć wniosek o dodatek motywacyjny?