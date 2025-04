Kobiety uwielbiają wysokie obcasy! Chociaż nie zawsze są praktyczne i wygodne, mają wiele innych zalet. Być może nie każda z was wie, że nosząc szpilki, wykazuje się sprytem. Dlaczego? Sprawdźcie!

Dlaczego kobiety noszą szpilki w pracy?

Wysokie obcasy dodają kobiecości, ale też delikatności. W butach na płaskiej podeszwie lub sportowych twardo stąpamy po ziemi (dosłownie i w przenośni). Nie wyglądamy wówczas, jakbyśmy potrzebowały pomocy, a jeśli nawet tak jest, inni nie bardzo zwracają na to uwagę. Natomiast w szpilkach sprawa wygląda już zupełnie inaczej...

Mężczyźni chętnie pomagają kobiecie w szpilkach

Niektórzy będą się wypierać, to nieprawda, że to stereotypowe lub nawet szowinistyczne, ale wiele badań potwierdza fakt, że kobiecie w szpilkach dużo łatwiej jest uzyskać męską pomoc, niż gdy jest butach na płaskiej podeszwie.

Być może wiele z was nie zauważyło takiej zależności, ponieważ nie zwracałyście do tej pory uwagi na to, czy kiedy pomagał wam w czymś jakiś mężczyzna, miałyście na sobie akurat szpilki czy trampki. Teraz pewnie zaczniecie to analizować...

Czy kobiety także zwracają uwagę na buty, udzielając pomocy?

Takiej zależności raczej nie ma. Kiedy jakaś kobieta prosi o pomoc inną kobietę, pomoc jest udzielana lub nie bez względu na to, jakie obuwie preferuje potrzebująca.

To, że mężczyźni chętniej pomagają kobietom w szpilkach, wynika prawdopodobnie z wielu powodów. Taka kobieta wygląda bardziej atrakcyjnie, więc chcą jej zaimponować. Poza tym wydaje się też bardziej delikatna, a wówczas mężczyzna może się wykazać siłą, odwagą lub innymi podobnymi cechami.

Szpilki w pracy ułatwiają pokonanie trudności

Kiedy kobieta pracuje w męskim gronie i bywa, że potrzebuje pomocy, wystarczy, że założy wysokie obcasy, a szybko ją otrzyma. Inną rzeczą jest to, że może być wówczas traktowanie nieco mniej poważnie, niż gdyby wyglądała mniej kobieco. Cóż, coś za coś.

