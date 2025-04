Jagodzianki w sezonie są u szczytu popularności i błyskawicznie znikają z półek w piekarniach oraz cukierniach. Rekordziści są w stanie zapłacić za sztukę ponad 30 złotych. W czym tkwi cały sekret?

Na koszt wyprodukowania jednej jagodzianki składa się bardzo wiele czynników. Są to między innymi procesy produkcyjne, wzrosty cen energii, koszty surowców, a także trendy rynkowe. Co więcej, cena jagód zależy od ich dostępności, a ta z kolei jest uzależniona od zbiorów oraz warunków pogodowych.

Połączenie ciasta drożdżowego z leśnymi owocami to raj dla podniebienia polskich klientów. Może właśnie dla tego wyjątkowego smaku całe ich tłumy ustawiają się w długich kolejkach.

Ekspertka żywieniowa Katarzyna Bosacka podzieliła się na swoim kanale radą, na jakie szczegóły zwrócić uwagę przy zakupie tej słodkiej bułeczki, aby nie żałować później przepłaconej transakcji.

Specjalistka przede wszystkim podkreśliła, że uczciwe sklepy sprzedają ten produkt tylko latem, ponieważ jagoda to owoc sezonowy. Jeżeli zauważysz w piekarni jagodziankę poza okresem letnim to niemal pewne, że do jej produkcji wykorzystano mrożone owoce pozbawione wartości odżywczych.

Mrożone jagody nie nadają się do drożdżówek, bo tracą świeżość, smak i aromat

- ostrzega Bosacka.

Specjalistka żywieniowa wymieniła szereg detali, dzięki którym od teraz wybierzesz jagodziankę bardziej świadomie. Przede wszystkim warto przyjrzeć się temu, jaki kolor ma nadzienie, bowiem właściwy kolor jagód to granatowy i fioletowy. Czerwone wnętrze alarmuje, że do środka został dodany szkodliwy barwnik. Co ciekawe puste jagodzianki nie oznaczają, że cukiernik chce nasz oszukać. Wręcz przeciwnie, od mokrych jagód wewnątrz naturalnie może wytworzyć się odrobina przestrzeni.

Nie bój się substancji żelującej w jagodziankach. Niewielka jej ilość sprawia, że nadzienie jest spójne, a jagody nie oddzielają się od siebie

- dodaje ekspertka.

