Koniecznie wypróbuj nasze fit jagodzianki. Ten przepis opracowała moja babcia, która zawsze bardzo dbała o linię, z powodzeniem z resztą. Pod przepisem znajdziesz informacje o kaloryczności takiej jagodzianki oraz wartości odżywcze.

Podamy je dla całego przepisu i dla jednej fit jagodzianki, robiąc założenie, że wychodzi z niego 20 przepysznych, dietetycznych jagodzianek. Jeśli wyjdzie ci inna liczba, samodzielnie obliczysz kaloryczność jednej słodkiej bułeczki z jagodami, dzieląc kaloryczność przepisu przez liczbę wypieków.

Przepis pozwala przygotować ok. 20 fit jagodzianek. Pamiętaj, żeby przy ich lepieniu mieć pod ręką miskę z wodą do maczania rąk, aby ciasto się do nich nie lepiło.

Składniki:

500 g twarogu półtłustego zmielonego lub z wiaderka,

250 g mąki orkiszowej,

2 jaja,

250 g czarnych jagód,

5 łyżek erytrytolu,

pół łyżeczki proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Nagrzej piekarnik do 180 stopni. Przełóż twaróg do dużej miski. Dodaj do niego jaja, mąkę orkiszową i słodzik. Wymieszaj energicznie, aby powstało jednorodne ciasto. Jagody umyj i jak najlepiej osusz. Wyłóż blachę do pieczenia papierem do pieczenia i oprósz ją mąką orkiszową. Wilgotnymi rękoma nabieraj porcje ciasta i formuj z nich owalne „placki” na papierze do pieczenia. Powinny być dość płaskie i podłużne. Zrób w każdej porcji ciasta zagłębienia, a potem nakładaj w nie łyżką jagody. Następnie składaj każdy „placuszek" na pół, aby przykryć owoce. Upewnij się, że ciasto na brzegach się skleiło, zamykając w środku jagody. Wstaw blachę do piekarnika na ok. 20 minut. W międzyczasie, na drugiej blaszce ułóż papier i z reszty ciasta i jagód ulep fit jagodzianki. Wstaw je do piekarnika po upieczeniu pierwszej partii. Gdy jagodzianki wystygną, możesz je udekorować lukrem z wody i erytrytolu.

fot. Fit jagodzianki serowe/ Adobe Stock, pikselstock

Całkowita kaloryczność przepisu wynosi około 1807 kcal. Oto szczegółowy wykaz kaloryczności poszczególnych składników:

500 g twarogu półtłustego: ok. 675 kcal,

250 g mąki orkiszowej: ok. 850 kcal,

2 jajka: ok. 140 kcal,

250 g jagód: ok. 142kcal,

5 łyżek erytrytolu: 0 kcal (erytrytol ma zerową kaloryczność),

pół łyżeczki proszku do pieczenia: 0 kcal (nieznaczna kaloryczność).

Jeśli faktycznie uda ci się zrobić 20 fit jagodzianek, każda dostarczy ok. 90 kcal. Wiesz, ile kcal ma jagodzianka tradycyjna? Taka ze sklepu może mieć nawet 400 kcal, a zwykła domowa – ok. 250. Nawet jeśli zjesz dwie fit jagodzianki z naszego przepisu, dostarczysz sobie mniej kalorii niż jedną zwykłą!

Wartości odżywcze fit jagodzianek z przepisu

Proponowane tu jagodzianki dostarczają w jednej sztuce (przy założeniu, że jest ich 20):

białko: 6,7 g ,

, węglowodany: 10 g,

tłuszcz: 2,5 g,

błonnik: 1,5 g.

Jeśli zjesz 2-3 takie fit jagodzianki na drugie śniadanie lub przekąskę między obiadem a kolacją, idealnie wpiszą się w jadłospis zdrowej diety, a nawet da się je „zmieścić” w diecie odchudzającej. Fajnie, prawda?

