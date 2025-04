Aranżowane związki. Przez setki lat w różnych kulturach kojarzenie par było czymś zupełnie naturalnym. Dziś, kiedy okazało się, że coraz trudniej znaleźć partnera, z którym chciałoby się stworzyć długotrwały związek, odradza się funkcja swatki, współcześnie nazwanej matchmakerem.

Czym zajmuje się matchmaker?

To profesjonalny osobisty doradca (często psycholog). Można nazwać ją współczesną swatką. Podobnie jak headhunter wyszukuje kandydatów, ale nie do pracy, tylko do stworzenia udanego, długiego związku, korzystając z najróżniejszych kontaktów, wnikliwie analizując profil klienta i biorąc pod uwagę jego oczekiwania co do związku (wykształcenie, zainteresowania, statusu społeczny partnera).

Jak dobry detektyw

Zadaniem matchmakera jest dokładne sprawdzenie informacji na temat obu spotykających się stron i upewnienie się, że spełniają oni wzajemne oczekiwania. Ale czy osoby przekształcą to w miłość i związek – zależy od samych zainteresowanych. Koszt takiej porady to od kilku do kilkunastu tysięcy rocznie. W cenie są spotkania z psychologami, stylistami, trenerami, którzy pomagają przygotować się do spotkań z potencjalnymi partnerami.

Myślisz, że to zawód dla ciebie? W obecnych czasach, gdy coraz trudniej jest nam samemu znaleźć tę jedyną miłość, matchmaker może być wręcz konieczny!

Tekst napisany na podstawie artykułu Alicji Daszkiewicz opublikowanego w czasopiśmie "Przyjaciółka"

