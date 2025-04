Decyzja zapadła, odchodzisz z pracy. Już powoli pakujesz swoje rzeczy, myślami jesteś już w nowym miejscu, ale jest coś, co nieco ci ciąży i przez co musisz przebywać nadal w prawie byłej pracy. Okres wypowiedzenia. Czy można go jakoś skrócić?

Okres wypowiedzenia - odwleczenie nieuchronnego

Okres wypowiedzenia może być różnie postrzegany. Z jednej strony jest pewną ochroną dla zwalnianego pracownika - może dzięki niemu mieć czas na znalezienie nowej pracy i utrzymanie płynności finansowej domowego budżetu - oraz pracodawcy, który może ten czas poświęcić na rekrutację nowych kandydatów na zwalniające się stanowisko pracy. Z drugiej strony bywa czasami, że jest utrapieniem, ponieważ relacje odchodzącego pracownika z szefem oraz z całym zespołem przestają być już komfortowe i to niezależnie od tego, czy pracownik zwalnia się sam, czy otrzymuje wypowiedzenie od pracodawcy.

Czy pracownik może skrócić sobie okres wypowiedzenia?

Polskie przepisy nie pozwalają na to, by pracownik sam w jakikolwiek sposób miał moc do zminimalizowania okresu wypowiedzenia, jaki przewiduje umowa o pracy, zawarta miedzy nim a pracodawcą. Jeżeli jednak pracodawca zgodzi się, można skrócić okres wypowiedzenia, jeżeli obie strony podpiszą stosowne porozumienie. W praktyce zależy to w takim razie od tego, jakie relacje z szefem miałaś i czy będzie chciał pójść ci na rękę, czy też nie. Ważne jest też to, czy po twoim odejściu znajdzie się ktoś na twoje stanowisko pracy. Jeśli tak, szef nie będzie raczej robił problemów i zatrzymywał cię na siłę, ale jeśli nikogo takiego nie będzie, raczej nie licz na to, że zostanie ci skrócony okres wypowiedzenia.

Co zatem zrobić, jeśli chce się skończyć pracę wcześniej i móc spokojnie przejść do nowej? Najlepiej samemu spróbować znaleźć kogoś na swoje miejsce. Jeżeli do tej pory byłaś dobrym pracownikiem i szef ma do ciebie zaufanie, jest szansa, że zatrudni wskazaną przez ciebie osobę, a ty dzięki temu szybciej pożegnasz się z firmą.

Czy pracodawca może skrócić pracownikowi okres wypowiedzenia?

W przypadku wypowiedzenia z inicjatywy pracodawcy, to jemu może zależeć na tym, by zwolnić pracownika jak najszybciej i tym samym pożegnać się z nim bez zbędnej zwłoki. Pracownik jest jednak chroniony okresem wypowiedzenia. Nie może być tak, że zostaje on zaskoczony wypowiedzeniem i ma opuścić firmę z dnia na dzień. Pracodawca musi zatem liczyć się z tym, że jeśli zamierza zwolnić pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, musi wziąć pod uwagę też to, że będzie on pracował w firmie jeszcze przez cały okres wypowiedzenia.

Istnieją jednak szczególne przypadki, w których pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia. Są to:

Ogłoszenie upadłości firmy.

Likwidacja firmy.

W tych dwóch przypadkach i jedynie w nich pracodawca może jednostronnie skrócić okres wypowiedzenia przewidziany na umowie, np. z zapisanych trzech miesięcy do miesiąca. Nie może jednak zlikwidować okresu wypowiedzenia lub zmniejszyć jego wymiaru do mniej niż miesiąca.

