Równouprawnienie kobiet spowodowało, że coraz więcej z nich jest aktywna zawodowo i odnosi sukcesy. Dziś nie dziwi już chyba nikogo widok płci pięknej na kierowniczym stanowisku. W związku z gwałtownym rozwojem kobiet, zmieniły się ich zarobki. Z badań wynika, że aż co 5 kobieta zarabia więcej niż jej partner. Jak to wpływa na relacje między małżonkami?

Badania

Większość par odpowiada, że nie widzą żadnego problemu w sytuacji, gdy kobieta zarabia więcej niż jej partner. Wiele małżeństw ma wspólny budżet, więc wyższe zarobki żony powodują powiększenie ich wspólnego majątku. Z psychologicznego punktu widzenia nie jest to takie proste, ponieważ w mentalności społecznej istnieją ciągle żywe stereotypy.

Jaki jest stereotyp?

Jeszcze do niedawna społeczeństwo opart było na patriarchalnym modelu rodziny, w której to mężczyzna pracował, zarabiał i był "karmicielem". Kobieta zajmowała się domem, często nie miała ani własnych pieniędzy, ani zdania. Gdy sytuacja się odwróciła, powszechnie uznany model zmienił się o 180 - stopni, co wywołuje wiele kontrowersji. Bo jak przyzwyczaić się do pracującej kobiety, która zarabia dużo więcej niż mężczyzna? Pomimo tego, że zawodowo rozwijająca się kobieta powinna być powodem do dumy męża, nieraz jest przyczyną jego frustracji i zdenerwowania, gdyż zaburza pierwotny, wpojony jeszcze w dzieciństwie model męskości.

Co na to kobiety?

Większość kobiet nie widzi problemu w tym, że zarabia więcej niż partner. Czują się dumne z tego, że mogą wpłynąć na budżet domowy, mieć własne oszczędności, odłożyć na edukację dziecka, czy własny samochód. Możliwość aktywnej pracy, piastowani wysokiego stanowiska oraz zarabiania rzadko stanowi powód do wywyższania się.

Wiele kobiet deklaruje jednak, że wyższe zarobki są powodem do stresu przed zachowaniem partnera. Kobiety zarabiające 2, 3 a razy więcej od męża podkreślają, że muszą się starać nie urazić partnera w kwestii finansowej. To dlatego unikają tematów związanych z wydatkami i oszczędnościami. Kobiety mają świadomość, że większość mężczyzn traktuje zarobki jak wyznacznik wartości i pozycji w rodzinie.

Upokorzona męskość

Zarabiająca więcej żona może być powodem to załamania i kryzysu męskości. Tak oto mężczyzna z krwi i kości, do tej pory głowa rodziny, przestaje nią być. Jest detronizowany przez pracującą żonę. Upokorzeni mężczyźni często oddalają się od partnerki i traktują ją jak rywala. Ich głównym celem jest wzbicie się na wyżyny i uratowanie swojej dawnej, "skradzionej" niejako przez małżonkę pozycji.

Dodatkowo przytłaczająca dla mężczyzn jest świadomość, że o jego finansowej nieudolności wiedzą inni, np. przyjaciele, rodzina, a co gorsza teściowie. Panowie obawiają się, że będą traktowani jak utrzymankowie, "ciepłe kluchy" bez wyrazu, charakteru i ... pieniędzy.

