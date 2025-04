Wyjście do restauracji to jeden z bardziej lubianych sposobów na spędzanie wolnego czasu. Mimo wysokich cen nadal chętnie wychodzimy tam w weekendy ze znajomymi, rodziną lub na romantyczne randki. Jako, że lokale są dzisiaj dosłownie na wyciągnięcie ręki, zwłaszcza w dużych miastach, często zapominamy jak odpowiednio się w nich zachowywać. A takie wpadki bardzo irytują obsługę.

Znane restauracje zalecają unikania spóźnień, jeśli mamy u nich rezerwowany stolik. Chętnych na to miejsce z pewnością nie brakuje, a załoga potrzebuje obliczyć szacowany czas, jaki dana grupa spędzi przy stole, a także przygotować miejsce dla swoich gości. Nie mówiąc już o odwoływaniu rezerwacji w ostatniej chwili czy… nie przyjściu do lokalu wcale, nie dając nawet znać przez telefon.

Kwestią sporną nadal pozostaje wysokość napiwku. Ten zwyczaj został spopularyzowany w Stanach Zjednoczonych, ale dotarł również do Polski. Pracownicy pozostałych branż, które mają kontakt z klientem, grzmią, że im też należy się dodatkowa zapłata. Przyjęło się jednak, że w ramach uznania za zaangażowanie kelnera oraz jakość usługi pozostawia się na stole minimum 10% wartości rachunku.

Niektóre zachowania mogą wydawać się niewinne, a doprowadzają kelnerów do furii. Jednym z nich jest zmiana stolika bez poinformowania, a także przestawianie rzeczy z jednego miejsca w drugie. Systemy w dużych restauracjach podporządkowują bowiem rachunki pod konkretny numer na mapie, przez co później trudno zorientować się, za co dokładnie klient musi zapłacić. Sytuacja dodatkowo komplikuje się, jeśli w restauracji panuje bardzo duży ruch.

Nie należy również kłaść na stole zbyt wielu osobistych przedmiotów, ani nie przewieszać płaszcza czy torebki przez krzesło. Do tego służy nam szatnia, a w przeciwnym wypadku możemy znacznie utrudnić obsłudze serwowanie dań.

W dobrych lokalach nietaktem jest również sięganie samemu po kartę z daniami, zanim kelner poda ją do stolika, a także pomaganie mu w zabieraniu brudnych naczyń, chociaż może wydawać się to miłym gestem z naszej strony.

