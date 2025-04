Nasza lista zasad savoir-vivre'u przy stole nie obejmuje zupełnie oczywistych spraw, takich jak jedzenie nożem i widelcem (a nie rękoma). Te wynikają z podstawowej kultury osobistej i wszyscy powinni ich przestrzegać. Istnieją jednak takie zasady zachowania przy stole, o których wiele osób nie wie lub zwyczajnie o nich zapomina.

Reklama

Ta wiedza przyda ci się zwłaszcza w czasie proszonego obiadu czy wyjścia do restauracji.

1. Nie dmuchaj, zupa powinna sama wystygnąć

Niewiele osób o tym pamięta, wciąż dmuchając w talerz. Dmuchanie na łyżkę zupy, aby szybciej wystygła, jest jednak nieeleganckie. Jeśli jedzenie jest zbyt gorące, aby je zjeść, należy spokojnie poczekać.

2. Nie nakładaj sobie jedzenia własnymi sztućcami

Czasem zdarza się to odruchowo. Zamiast nakładać porcję mięsa czy ziemniaki łyżką, która jest do tego przeznaczona, sięgasz po swoją własną? To błąd. Równie częstym problemem jest także nabieranie sobie cukru z cukiernicy swoją łyżeczką.

To nie tylko naprawdę niekulturalne, ale czasem również bardzo niehigieniczne.

3. Nie trzymaj łokci na stole

Tak, to również częsty problem. Prawidłowa postawa podczas posiłku jest jednak ważna - garbienie się lub trzymanie łokci na blacie jest niedopuszczalne.

O rant stołu możesz oprzeć przedramiona, zwłaszcza, gdy trzymasz sztućce, ale nigdy łokcie.

4. Nie rozpoczynaj jedzenia, dopóki wszyscy nie otrzymają porcji

Powyższa zasada nie dotyczy malutkich dzieci, którym ciężko odmówić, jeśli są bardzo głodne. We wszystkich innych przypadkach należy zaczekać spokojnie, aż wszyscy będą mieli pełne talerze.

Idealnie jest, gdy gospodarz da sygnał do rozpoczęcia posiłku.

5. Nie doprawiaj jedzenia, zanim nie spróbujesz

Solenie potrawy przed spróbowaniem jest nieeleganckie. Według zasad savoir-vivre'u przy stole, powinno się najpierw zjeść odrobinkę dania, aby nie okazywać gotującemu, że z góry uważamy potrawę za mało słoną lub niewystarczająco pikantną.

6. Postępuj właściwie z serwetką

Przed posiłkiem należy serwetkę rozłożyć na kolanach. Ogromnym faux pas jest zawiązanie jej wokół szyi (to nie ma być śliniaczek).

Równie dużym błędem bywa pozostawienie serwetki nienaruszonej - obowiązkiem dobrze wychowanego człowieka jest skorzystanie z niej.

7. Nie przechylaj talerza, by zjeść resztkę zupy

Zasady zachowania przy stole w tej kwestii nie powinny budzić wątpliwości: nietaktem jest przechylenie jedną dłonią talerza, po to, aby łyżką nabrać sobie resztkę zupy.

8. Chleba lub bułki nie krój nożem

Jeśli do posiłku zaserwowane jest pieczywo (np. do zupy), nie należy go kroić nożem. Powinno się delikatnie łamać je ręką, starając się przy tym nie nakruszyć.

9. Przed napiciem się, wytrzyj usta

Jeśli podczas jedzenia czujesz potrzebę napicia się wody czy innego napoju, najpierw wytrzyj usta serwetką. Pozostawienie na brzegu szklanki resztek posiłku albo tłustego śladu jest nie tylko nieestetyczne, ale również bardzo nietaktowne.

10. Nie wyciągaj ręki przez cały stół

To niestety zachowanie nagminnie obserwowane przy stole - nie tylko niekulturalne, lecz także utrudniające innym spożywanie posiłku.

Jeśli potrzebujesz czegoś z dalszego końca stołu, nie sięgaj ręką nad talerzami sąsiadów, nie wstawaj po to, by niemal położyć się na stole aby wziąć półmisek czy przyprawy. Koniecznie poproś kogoś innego o podanie.

fot. Adobe Stock

Savoir-vivre przy stole - o czym jeszcze pamiętać?

Mówi się, że dla zachowania więzi w rodzinie czy związku, jest konieczne jedzenie codziennie jednego posiłku wspólnie. Nie w biegu, nie pomiędzy powrotem z pracy a serialem, nie w kucki na kanapie, a razem i przy stole. Rozmawiając, a nie patrząc w telefon. Patrząc sobie w oczy, a nie w telewizor.

Nazywa się to podobno „wspólnotą stołu” i ma niebagatelne znaczenie w czasach, gdy więcej przebywamy i rozmawiamy ze swoimi współpracownikami, niż z rodziną. Dobrze zacząć dzień od wspólnego śniadania, a jeśli to niemożliwe, to przynajmniej zakończyć go kolacją, zjedzoną razem przy stole, a nie przy filmie.

Coraz mniej dbamy o kulturę jedzenia. Na co dzień nie ma może czasu żeby o niej pamiętać, ale źle robimy zapominając o niej od święta. Niedzielny czy świąteczny obiad powinien mieć jednak wyjątkową oprawę.

Nasze prababcie prawdopodobnie spaliłyby się ze wstydu widząc, jak czasem zachowujemy się przy stole. Pojęcie savoir-vivre'u czy kindersztuby odchodzi już w niepamięć, a szkoda.

Reklama

Czytaj więcej:

Zasady zachowania obowiązujące w towarzystwie Elżbiety II

Savoir-vivre na siłowni - 10 najgorszych zachowań

Ślubny savoir-vivre od A do Z