Myślisz sobie czasem, jak to jest, że niektórzy odnoszą niewiarygodny sukces, podczas gdy ty ciągle mimo wysiłku jesteś na jednym z niższych szczebli tej drabiny. Pracujesz ciężko, dajesz z siebie wszystko, podczas gdy im przychodzi wszystko łatwo. A może właśnie o to chodzi, by robić swoje i jednocześnie nie działać ponad własne siły? Dowiedz się, jakich błędów nie popełniają ludzie sukcesu. Zacznij i ty wystrzegać się ich, a będziesz miała większe szanse na wielką karierę!

Czego nie robią ludzie sukcesu?

1. Wylegiwanie się do południa

Lenistwo nie sprzyja bogaceniu się. Ludzie sukcesu wstają skoro świt nie tylko od poniedziałku do piątku, lecz także w weekendy. Choć nie pracują w soboty, zaczynają dzień aktywnie - to dobry sposób na zachowanie dobrego zdrowia, kondycji i sił do pracy. Wstań choć raz wcześnie w sobotę i idź do parku. Zdziwisz się, ilu biegaczy tam zastaniesz!

2. Chaotyczne działanie

Brak zorganizowania, planu dnia, tygodnia, kalendarza spotkań - to wszystko jest obce ludziom sukcesu. Robienie różnych rzeczy jak popadnie, w różnych porach i tylko wtedy, gdy się nam o tym przypomni, nie zaprowadzi nas na szczyt. Ludzie, którzy osiągają sukces, mają stały, regularny harmonogram dni i wiedzą, do czego dążą. Bo jak inaczej można osiągnąć cel, jeśli najpierw nie wyznaczymy, co nim jest i jak się do niego przybliżać?

3. Praca 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu

Wydaje ci się, że żeby odnieść sukces, trzeba pracować niemal bez ustanku? To nieprawda! Jeśli do tej pory tak działałaś, jesteś na dobrej drodze, by wypalić się zawodowo, a czy to będzie sukcesem? Zamiast tego działaj jak prawdziwi ludzie sukcesu - oddzielaj pracę od prywatności, dbaj o rodzinę, wyłączaj telefon służbowy w weekendy, miej przyjaciół. To wszystko pomoże ci zachować równowagę w życiu i radość z pracy na długo.

4. Brak pasji i chwili dla siebie

Ludzie sukcesu zwykle oprócz pracy mają coś, co kochają i co robią chętnie w każdej wolnej chwili. Nie myśl sobie, że taka pasja musi być droga i dla ciebie nieosiągalna. Wcale nie o to chodzi! Po prostu znajdź coś, co da ci poczucie szczęścia, spełnienia i będzie inspiracją dla twojego życia.

5. Przedkładanie pracy ponad wszystko

Nie można traktować siebie jak robota. Jeśli szefowie będą widzieć, że dla pracy poświęcisz wszystko, mogą chcieć cię wykorzystywać, byś dawała z siebie więcej i więcej. Zdrowy egoizm i poczucie własnej wartości są niezbędne do osiągnięcia sukcesu, i to nie tylko w życiu zawodowym.

