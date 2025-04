Imprezy integracyjne czy letnie wyjazdy grupowe są coraz bardziej modne. Nie tylko scalają grupę, ale i pozwalają dowiedzieć się więcej o współpracownikach, sprzyjają zawiązywaniu nowych znajomości i przyjaźni oraz są sposobem na szybką, i niemal stuprocentową mobilizację do pracy. Zobacz, jakich 6 zachowań powinnaś unikać na spotkaniach firmowych, żeby nie stać się tematem drwin innych kolegów.

1. Nieobecność

Spotkania firmowe mogą okazać się naprawdę miło spędzonym czasem. Nawet jeśli nie bardzo przepadasz za swoimi kolegami, postaraj się być. Okażesz im i szefowi nie tylko szacunek, ale i miłe nastawienie. Pamiętaj, że wieczory integracyjne to idealny moment na zaprzyjaźnienie się z teamem i zdobycie nowych kontaktów, które jak nic innego budują twój kapitał społeczny.

2. Obżarstwo

To, że firma stawia, nie oznacza, że musisz rzucać się na stół i pochłaniać wszystko, co się na nim znajduje. Nie tylko pokażesz się z kiepskiej strony, ale i narazisz się na śmieszność. Pamiętaj, aby zachowywać się kulturalnie, a spotkanie potraktować jak formę integracji z grupą.

3. Upicie się do nieprzytomności

Najgorszą z możliwych opcji jest przesadzenie z alkoholem. Wprawdzie możesz stać się bardziej śmiała, rozmowna i wyluzowana, ale z drugiej strony nadmiar procentów może przyczynić się do wielu żenujących sytuacji. Nawet jeśli impreza jest mocno zakrapiana alkoholem, pamiętaj o tym, że nie jesteś na wieczorze z przyjaciółkami, ale na spotkaniu z szefem i znajomymi z pracy. Alby nie stać się tematem żartów lub nie wyjść na osobę pozbawioną hamulców, kontroluj ilość wypijanych trunków.

4. Nieodpowiedni strój

Przed wyjściem na spotkanie, zorientuj się, jaki charakter będzie miała impreza. Jeśli będzie to zwykłe wyjście na pizze i piwo postaw na lekki, niezobowiązujący strój. Jeansy, koszulka i marynarka będą odpowiednie. Jeśli jednak wybieracie się na kameralny bankiet, nie możesz iść w legginsach czy szortach. Dużo bardziej odpowiednia okaże się mała czarna albo elegancki kombinezon. Nie przesadź jednak z nadmiarem biżuterii czy makijażem. Pamiętaj – wyjście służbowe to nie imieniny cioci Zosi czy ślub kuzynki.

5. Flirtowanie

Jeśli szampan delikatnie uderzy ci do głowy i poczujesz się swobodniej, niż w firmowym otoczeniu, pamiętaj, że impreza kiedyś się skończy i znowu trzeba będzie iść do pracy. Unikaj więc żenujących sytuacji, których będziesz się później wstydzić. Nawet jeśli któryś ze współpracowników bardzo ci się podoba i normalnie brakuje ci odwagi, by mu to okazać, nie próbuj nachalnie udowodnić tego na imprezie. Flirtowanie może okazać się śmieszne, ale może też być pretekstem do plotek i uwag ze strony innych.

6. Obgadywanie

Przyjemna atmosfera, drinki, muzyka, śmiech i niezobowiązujące rozmowy nie mogą przerodzić się w plotki. Nawet jeśli z szefem albo innym współpracownikiem rozmawia ci się fenomenalnie, nie pozwól, aby dyskusja zamieniła się w obgadywanie innych. Potem możesz żałować słów, które wypowiedziałaś pod wpływem emocji.

