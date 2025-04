Wenecjanie nadali temu miejscu nazwę Monte Negro, zainspirowani wyglądem góry Lovćen, która częściowo jest pokryta wiecznie zielonymi lasami, które kontrastują z błękitem nieba i wodami Adriatyku.

Czarnogóra to malownicze krajobrazy, piękna natura, małe miasta i wioski rybackie, a także zabytki wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To wszystko między Morzem Adriatyckim a górami Dynarskimi, co stwarza warunki zarówno do leniuchowania na plaży, jak i górskich wędrówek czy zwiedzania zabytków i smakowania bałkańskiej kuchni.

Nic dziwnego, że ten kraj cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród turystów. Miał rację Byron, mówiąc:

Kiedy rodziła się nasza planeta, najpiękniejsze spotkanie morza z lądem wydarzyło się na czarnogórskim wybrzeżu.

Kiedy jechać?

Do Czarnogóry najlepiej wybrać od początku maja do końca października. W tych miesiącach jest stosunkowo ciepło (średnio powyżej 20 st. C), mało opadów, a dużo dni słonecznych. Osoby lubiące upały powinny zdecydować się na wakacje w czerwcu, lipcu, sierpniu lub pierwszej połowie września, w tych miesiącach temperatura często przekracza 30 st. C.

W centrum kraju latem jest cieplej niż na wybrzeżu. Maksymalne temperatury mogą czasami osiągają nawet 40 st. C.

W górach w miesiącach letnich temperatury maksymalne wynoszą mniej więcej 23 st. C, a minimalne ok. 9 st. C. Wybierając się na górskie szlaki (nawet w środku lata), należy pamiętać o zabraniu ze sobą cieplejszego ubrania.

