Obecnie już niemal w ogóle nie wysyła się CV tradycyjną pocztą, bardzo rzadko też dostarcza się je do firm osobiście. Dzięki Internetowi możemy robić to dużo szybciej, sprawniej i efektywniej. Na wysłanie kilkudziesięciu życiorysów poświęcamy zdecydowanie mniej czasu, niż byśmy mieli dostarczać je od firmy do firmy. Są one także dużo szybciej otrzymywane przez pracodawców. Jednak... wciąż jakiś czas na to przeznaczamy. Czy nie da się zrobić tego jeszcze prościej?

Oczywiście, że się da. Wystarczy stworzyć CV w formie online, np. na własnej stronie internetowej bądź w serwisie społecznościowym, który jest bazą takich CV. Jakie są zalety takiego rozwiązania?

Plusy CV internetowych:

CV internetowe jest ciągle dostępne

Wrzucasz do Internetu swoje CV raz i jest ono dostępne do wglądu przez wielu pracodawców praktycznie 24 godz. na dobę. Poza tym jeśli dana oferta pracy szczególnie cię zainteresuje, od razu przesyłasz na wskazany adres gotowe już CV. Zajmuje to dosłownie chwilkę.

Pracodawca sam nas znajduje

Twoje CV zamieszczone w serwisie społecznościowym zostanie na pewno odpowiednio skategoryzowane i pracodawca sam na nie trafi, jeśli będzie szukał kandydatów o profilu podobnym do twojego. Możesz dzięki temu znaleźć pracę, wcale jej nie szukając w danym momencie.

Wydajemy się bardziej nowocześni

CV papierowe wciąż są popularne i cenione, jednak wraz z rozwojem technologii, warto podążać za nowinkami, by nie zostawać w tyle. Posiadanie CV internetowego świadczy o podążaniu za trendami i byciu otwartym na nowe. Dla wielu pracodawców taki kandydat będzie bardzo wartościowy.

Szybko znajdujemy nowe zlecenia

Jeżeli jesteśmy freelancerami i wykonujemy wiele zleceń dla różnych firm, powinniśmy zamieścić CV w Internecie. W ten sposób możemy zdobyć dużo nowych projektów w szybkim czasie.

