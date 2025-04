Zepsuła ci się pralka lub lodówka? Chcesz ją wymienić na nową i ruszasz od razu do sklepu, nie patrząc na to, że stary sprzęt jeszcze stoi na swoim miejscu. Myślisz, że powędruje po prostu na śmietnik? To zabronione! Podpowiadamy, co zrobić ze starą pralką i innym sprzętem AGD i RTV.

Sprawdź, czego nie możesz pozbyć się na własną rękę?

Przepisy zabraniają wyrzucania sprzętu AGD i RTV. Nie wolno wynosić na śmietnik m.in.:

dużego i małego sprzętu AGD (lodówek, pralek, żelazek);

sprzętu teleinformatycznego (np. monitorów);

audiowizualnego (odbiorników radiowych i telewizyjnych).

Co zatem zrobić ze starą pralką i innym sprzętem AGD i RTV? Nie możemy ich przecież składować w nieskończoność.

Co zrobić ze starą pralką i innym sprzętem AGD i RTV - nasze porady:

Kup nowy– oddaj stary

Sklepy z artykułami AGD i RTV mają obowiązek nieodpłatnego odbierania zużytego sprzętu. Jeśli kupisz pralkę i zamówisz transport do domu, ten, kto ci ją przywiezie, musi zabrać starą. Ale jeżeli sama odbierasz urządzenie ze sklepu, stare dostarczasz na swój koszt.

Dogadaj się z firmą

Gdy nie planujesz zakupu, a nie chcesz odwozić „grata” do sklepu, zadzwoń do wydziału ochrony środowiska w urzędzie gminy i zapytaj, gdzie możesz odstawić starą pralkę czy lodówkę. Na terenie każdej gminy powinien być co najmniej jeden taki punkt (aby go znaleźć, zadzwoń na numer bezpłatnej infolinii ElektroEko: 0 800 000 080 lub poszukaj w Internecie na stronie www.elektroeko.pl). Możesz też poprosić administratora budynku o telefon firmy zajmującej się wywozem śmieci. Ale wtedy będziesz musiała zapłacić za taką usługę zgodnie z cennikiem firmy.

Co grozi za złamanie przepisów dotyczących elektrośmieci?

Jeśli wyrzucisz sprzęt do śmietnika, administrator budynku może wezwać straż miejską, która pouczy cię, co zrobić ze zużytym sprzętem. Jeśli nie zastosujesz się do jej poleceń, grozi ci grzywna nawet do 5 tys. zł.

