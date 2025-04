Karty płatnicze zawsze wydawane są z określonym terminem ważności. Kiedy ten zbliża się już, zwykle bank wysyła do klienta nową kartę. Wiele osób zastanawia się jednak, co zrobić wówczas ze starą kartą. Czy można ją tak po prostu wyrzucić?

Co zrobić ze starą kartą płatniczą?

Tak naprawdę gdy aktywujesz nową kartę, a stara straci termin ważności, zostanie dezaktywowana. Nie będzie już można dokonywać nią żadnych transakcji. Mimo to jednak warto zachować dodatkowe środki ostrożności i zamiast tak po prostu wyrzucać starą kartę do kosza, odpowiednio ją zniszczyć. Jak to zrobić?

Aby mieć pewność, że karta jest nieodwracalnie zniszczona, warto:

przeciąć pasek magnetyczny;

przeciąć chip;

pociąć całą kartę na małe kawałki

Następnie bez obaw można wyrzucić starą kartę do kosza.

Innym rozwiązaniem może być zachowanie karty gdzieś w szufladzie z dokumentami (choć po kilku latach może się ich uzbierać zbyt pokaźna liczba) lub podarowanie jej dziecku do zabawy. W ten sposób będziesz mieć pewność, że karta nie dostanie się w niepowołane ręce, a dziecko będzie mogło uczyć się w zabawie, jak posługiwać się taką kartą.

