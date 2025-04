Dzień Kobiet celebrowany 8 marca zbliża się wielkimi krokami. Święto ma ciekawą i dramatyczną historię. Trudno uwierzyć, że kobiety musiały przejść tak trudną i skomplikowaną drogę, by otrzymać przysługujące im prawa. Odważne, silne i konsekwentne w działaniu w końcu dopięły swego i zdobyły to, co im się należy - upragnioną wolność i traktowanie na równi.

Osiągnięcie emancypacji nie było łatwe. Panie musiały wywalczyć swoje prawa na różne sposoby i za pomocą różnych narzędzi. Prostych, z pozoru wręcz banalnych. Jednakże te najzwyklejsze przedmioty radykalnie wpłynęły na zmianę obyczajów i umożliwiły kobietom rozwinięcie skrzydeł. Wiadomo przecież, że diabeł tkwi w szczegółach!

10 rzeczy, które pozwoliły emancypować się kobietom:

1. Maszyna do pisania

To ona utorowała kobietom drogę do zrobienia kariery. Dzięki temu wspaniałemu narzędziu kobiety z klasy średniej mogły uzyskać płatną pracę: jako sekretarki lub referentki sądowe. Objęcie któregoś z tych stanowisk dawało szereg korzyści: kontakt z ludźmi, niezależność finansową, wzrost pewności siebie i wiarę w osiągnięcie sukcesu.

2. Rower

Ten wspaniały wynalazek przełomu XIX i XX wieku był zakazany dla pań. Kobiety mimo to buntowały się i na przekór wszystkiemu jeździły na rowerach! Wiadomo, że jazda w spódnicy nie należy do najprzyjemniejszych, dlatego wkrótce kobiety postanowiły zamienić je na spodnie. Poprzez jazdę na tym świetnym środku lokomocji udowodniły, że są odważne, niezależne i nie boją się łamać zakazów.

3. Kostium kąpielowy

Jeszcze na początku XX wieku kobiety musiały chodzić na plażę czy pływalnię w specjalnych wielkich sukniach lub uniformach. Kres tej dziwnej praktyce położyła w 1907 roku aktorka i pisarka Anette Kellerman. W pewien upalny dzień wyszła na plażę w jednoczęściowym kostiumie odsłaniającym dekolt i ramiona! Wszyscy doznali szoku. Kellerman została aresztowana, jednak kostium kąpielowy, w którym odważyła się zaprezentować, zyskał popularność.

4. Spodnie

Porzucenie spódnicy na rzecz spodni wymagało niemałej odwagi. Jednak czego się nie robi dla zyskania niezależności! Wyzwolonymi kobietami, które śmiało chodziły w spodniach, były pisarka George Sand i emancypantka Amalia Bloomer. Jedną z pierwszych Europejek, które z przyjemnością fotografowały się w spodniach, była niemiecka aktorka i piosenkarka Marlena Dietrich. Co ciekawe Francja dopiero w 2015 roku unieważniła przepis (martwy, ale jednak istniejący) zakazujący kobietom zakładanie spodni do pracy.

5. Papierosy

Już na początku XX wieku przemysł tytoniowy był dobrze rozwinięty. W kawiarniach, klubach i restauracjach unosił się tytoniowy dym. Jednak na panie z papierosem w ustach patrzono z pogardą i irytacją, bowiem wychodzono z założenia, że palenie nie jest przyjemnością, na którą może sobie pozwolić płeć piękna.

Nadszedł czas, by położyć temu kres. W 1929 roku zorganizowano w Nowym Jorku paradę równości wszystkich palaczy. Zbuntowane panie paliły swoje symbole wolności, by zaakcentować, że powinny być traktowane z mężczyznami na równi. Od tej pory papieros stał się gadżetem wyzwolonych kobiet.

6. Chusta

Jednym z najsłynniejszych symboli walki o emancypację kobiet na Zachodzie był plakat zadziornej robotnicy w chustce na głowie eksponującej swój biceps. Na plakacie znajdował się motywujący napis: "We can do it!". Wizerunek silnej, pewnej własnych możliwości kobiety i śmiałe hasło mówiły same przez się.

W latach 80. XX wieku plakat zyskał ogromną popularność. Przesłanie z propagandowego afiszu miało zapalać do walki o równouprawnienie płci i stało się symbolem odważnych, konsekwentnych w działaniu kobiet. Czerwona chusta w białe groszki stała się również symbolem seksapilu dla pin-up girls.

7. Bikini

Panie miały pełną świadomość, że nic tak nie przykuwa uwagi jak piękna kobieta w skąpym stroju kąpielowym. Niestety na zakładanie tego seksownego kostiumu musiały trochę poczekać. Bikini zaprojektowane w 1946 roku przez Louisa Réarda nie zostało dobrze przyjęte, w Hiszpanii noszenie go było zakazane.

W 1957 roku w czasopiśmie "Modern Girl" napisano, że żadna szanująca się dziewczyna na pewno nie pozwoli sobie na paradowanie w tak skąpym stroju. A jednak! Kobiety spragnione kąpieli słonecznych, a przede wszystkim kontynuowania walki z konwencjami społecznymi postanowiły z dumą prezentować swoje ciało w bikini. W Polsce z uwagi na zamknięte granice panie robiły dla siebie bikini na szydełku!

8. Spódniczka mini

W 1963 roku Mary Quant pod wpływem inspiracji małymi samochodami postanowiła zaprojektować spódniczkę mini. Miała być ona noszona z rajstopami i butami na koturnie albo z zaokrąglonymi czubkami. Twiggy - ikona styku lat 60. XX wieku - również zakładała mini.

W tym samym czasie w Polsce ten rodzaj spódnicy był niezwykle trendy. Panowała moda na mini rozszerzane u dołu z dużymi kieszeniami. Kobieta w mini spódniczce wyglądała nie tylko efektownie i kusząco, lecz także czuła się wolna. A przecież właśnie o to chodziło.

9. Biustonosz

W XX wieku gorset ograniczający ruchy kobiet został zastąpiony wygodnym i zdrowym biustonoszem. W latach 50. i 60. XX wieku prawdziwym hitem było zakładanie biustonosza na sweter, co podkreślało damskie walory i demonstrowało siłę kobiet.

W 1930 roku jedna z najwybitniejszych projektantek mody w historii Elsa Schiaparelli zaprojektowała strój kąpielowy z dzianiny z wbudowanym aerodynamicznym biustonoszem. "Wynalazek" odniósł prawdziwy sukces. Był nie tylko innowacyjny, lecz także potwierdzał umiejętności konstrukcyjne projektantki.

10. Rakieta tenisowa

Tenis znacząco wpłynął na równouprawnienie płci. Zaczęły powstawać mieszane zespoły do gry, dzięki czemu kobiety mogły wykazać się determinacją i siłą. Poza tym tenis redukował nierówność rasową i kulturową.

Co więcej kobiety bardzo często pokonywały mężczyzn. Do historii weszła rozgrywka z 1973 roku, tzw. Bitwa płci, w której słynna tenisistka i feministka Billie Jean King położyła na łopatki swojego męskiego przeciwnika.

na podstawie informacji prasowej ShopAlike.pl