Masz czasami taki dzień, że kompletnie nie możesz skupić się na zadaniach, ale twoje myśli błądzą gdzieś zupełnie indziej? W takich chwilach powinnaś szczególnie zadbać o to, by wyeliminować dodatkowe rozpraszacze, w przeciwnym razie taki dzień może być całkowicie bezproduktywny. Niestety dekoncentrować nas może wiele rzeczy. Podpowiadamy, co na przykład!

Co rozprasza nas w pracy?

1. Ciągły napływ nieważnych maili

Spam jest niezwykle uciążliwy, niestety firmowe maile mają to do siebie, że takich wiadomości pojawia się naprawdę sporo, każdego dnia.

2. Chaotyczne działanie

Osoby niezorganizowane gubią się w zadaniach, zapominają o tym, co już zaczęły i robią coś innego, co jest niezwykle meczące i utrudnia sukcesywny postęp w pracy.

3. Bałagan wokół miejsca pracy

Nie łatwo jest się skupić, jeśli rzeczy na biurku wyglądają, jakby miały się zaraz na nas zawalić. O spokojnej pracy nie może być wówczas mowy.

4. Dostępność na komunikatorze internetowym

Lepiej wyłączyć tę opcję, inaczej ciągle przychodzące wiadomości od znajomych będą nas kompletnie wybijać z rytmu pracy.

5. Włączona w tle strona portalu społecznościowego

I nawet jeśli na nim nie przesiadujemy, przychodzące co chwila powiadomienia kuszą, by zajrzeć i je sprawdzać.

6. Prywatne smsy i telefony

Sprawy rodzinne mogą nam naprawdę mocno zaprzątać głowę... niezależnie od tego, jak ważną rzeczą w pracy powinniśmy się akurat zająć.

7. Pokusa sprawdzania wiadomości w internecie

Chcemy być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami. Kiedy dzieje się coś ważnego, trudno nam nie poświęcić choćby chwili w pracy, by nie sprawdzić, jak wygląda sytuacja. A potem trudno jest powrócić do pracy.

8. Głośne rozmowy współpracowników

Tylko nieliczni mają tę umiejętność wyłączania się niezależnie od okoliczności. Dla reszty jedynym ratunkiem może być założenie słuchawek...

9. Dziwne zachowanie kolegów w pracy

Niektórzy nie rozumieją, że w pracy nie są sami i bardzo skupiają na sobie uwagę, np. coś sobie nucą, komentują wszystko, co robią, ciągle gdzieś się kręcą. Nie jest to zbyt wygodne dla reszty, ale takie osoby zwykle się tym nie przejmują.

10. Hałas z ulicy

Biuro w samym centrum miasta jest wygodne, jeśli chodzi o dojazdy, ale warunki pracy w takim miejscu bywają naprawdę uciążliwe. Najgorzej bywa latem, kiedy trudno jest wysiedzieć z zamkniętymi oknami.

11. Zbyt duża ilość pracy

Paradoksalnie nadmiar obowiązków nie sprzyja skupieniu. Od razu czujemy się zmęczeni i tracimy wszelki zapał.

12. Szef, który ciągle zagląda i sprawdza, co robimy

Nie jest to ani komfortowe, ani potrzebne. Szef nie powinien skradać się co jakiś czas w celu sprawdzenia poczynań pracowników; powinien znaleźć inną metodę. A takie zaglądanie szefa i relacjonowanie mu co chwila, co zrobiliśmy, jedynie nas rozprasza.

13. Przemęczenie

Nieprzespana noc lub bardzo ciężki poprzedni dzień daje się we znaki, gdy mamy skupić się na czymś ważnym w pracy. Nie zapominajmy o porządnym wypoczynku!

14. Zły stan zdrowia

Gdy coś nas boli, jesteśmy chorzy lub choćby osłabieni i boli nas głowa, możemy założyć, że nie będzie nam się najlepiej pracowało. Podobnie kaszlący i zakatarzeni koledzy bywają mocno uciążliwi...

15. Głód

Zbytnie przejedzenie powoduje senność, ale... burczenie w brzuchu też nie sprzyja skupieniu się na pracy.

