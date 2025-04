Roztargnienie, brak czasu, konieczność załatwienia wielu spraw powodują, że ciągle gdzieś się spieszymy, za czymś gonimy. Wystarczy chwila nieuwagi i nagle stracimy portfel, telefon czy inne ważne przedmioty. Wydaje się, że są to rzeczy, o które powinniśmy uważać szczególnie, a jednak to właśnie do ich zgubienia przyznajemy się najczęściej.

Reklama

Co Polacy gubią najczęściej?

Jak podaje Beata Kamińska, główny specjalista w Biurze Rzeczy Znalezionych Urzędu m. st. Warszawa, "Polacy na potęgę gubią telefony, klucze i dokumenty. Tylko w 2014 roku do magazynu trafiło ponad 3 tys. kompletów dokumentów oraz blisko 2 tys. rzeczy osobistych, z czego ponad 300 to telefony komórkowe. Wśród rzeczy zgubionych, znajdują się także rowery, a obecnie także znaczna ilość czapek i szalików. Szczególnie dużo rzeczy Polacy zostawiają w środkach komunikacji miejskiej, na przykład w autobusie i metrze".

5 rzeczy, które najczęściej gubimy:

Klucze

Najwięcej, bo aż 25 proc. Polaków przyznaje, że przytrafiło im się zgubić klucze. Ich utrata jest szczególnie uciążliwa, ponieważ dla bezpieczeństwa powinniśmy od razu wymienić zamki w drzwiach. Nie obejdzie się zatem bez wizyty ślusarza...

Portfel

W portfelu często trzymamy nie tylko pieniądze, lecz także karty kredytowe, dowód osobisty, prawo jazdy. Zgubienie tego wszystkiego w pakiecie wiąże się nie tylko z uszczupleniem domowego budżetu, lecz także z koniecznością udania się do urzędów i banków, by wyrobić nowe dokumenty i zablokować konto. Najgorsze jest jednak to, że ktoś, kto znajdzie nasz portfel, może wykorzystać nasze dane osobowe do różnych oszustw.

Okulary

Gubimy raczej okulary słoneczne niż korekcyjne. Najczęściej zostawiamy je w sklepach, restauracjach, bibliotekach lub innych zamkniętych pomieszczeniach, gdzie ściągamy je, wchodząc, a potem zbyt zajmujemy się tym, co znajduje się w danym pomieszczeniu i opuszczamy je już bez okularów.

Telefon

Może się to wydawać dziwne, zwłaszcza w dobie, gdy ciągle chodzimy z telefonami w ręku. Są narzędziami służącymi nie tylko do komunikacji, lecz także pracy, rozrywki. Mimo to jednak 10 proc. Polaków przyznaje, że zdarzyło im się zgubić właśnie telefon.

Dokumenty

Również co 10 Polak przyznaje, że zgubił choć raz dokumenty. Jeśli da się je odtworzyć lub wyrobić nowe, nie stanowi to większego problemu, oczywiście poza tym, że trzeba się trochę namęczyć z wystawaniem w kolejkach. Gorzej jednak, gdy są to jakieś unikatowe dokumenty, np. świadectwa pracy sprzed lat i ich odzyskanie wcale nie jest takie łatwe...

Starajmy się zatem zachować nieco więcej skupienia i pilnujmy rzeczy, które są naprawdę ważne. Warto też obrać jakieś patenty na to, by cenne przedmioty były jak najbardziej bezpieczne.

Zobacz też:

Jak przestać gubić rzeczy?

Nowe dowody osobiste od 2015

Zalety karty kredytowej

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych mySafety