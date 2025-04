3 z 4

Gorące tropiki blisko Polski...w Niemczech

Tropików nie trzeba szukać daleko poza Polską, znajdziemy je całkiem blisko, bo...w Niemczech! To świetna propozycja dla tych, którzy lubią ciepło, wodę, wellness i egzotyczne widoki. Nasi sąsiedzi około 60 km od Berlina (w Brandenburgii) stworzyli sobie prawdziwy raj: z dżunglą, wioską tropikalną, laguną, bagnem, piaszczystą plażą pełną palm kokosowych , a nawet...Morzem Południowym. Cały rok panuje tu 26 stopni. Tropical Islands w Kraunick to imponujący kompleks basenów: w kształcie laguny, z jaskiniami, bulgoczącymi siedziskami, wodospadami. Całość przykryta jest kopułą wielkości ośmiu stadionów do piłki nożnej. Na miejscu bogata oferta spa i wellness: sauny, łaźnie parowe, masaże, zmysłowe zabiegi Ajurwedy. Urlopowiczka Julia poleca na HolidayCheck.pl nocleg w tutejszym hotelu Tropical Island Ferienhaus: „Wspaniałe wakacje i doskonały kurort dla rodzin”. Wstęp do parku rozrywki ok. 25 euro.