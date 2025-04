Choć już w starożytności Rzymianie nazywali je Wyspami Bogów, to nadal wielu turystów nawet o nich nie słyszało. Znajduje się tam najpiękniejsza plaża świata, a ilość odwiedzających te miejsca osób jest limitowana. Co to za cud natury ukryty przed światem?

Raj dla wtajemniczonych

Hiszpania to dla Polaków jeden z najpopularniejszych turystycznych kierunków. Mimo jej popularności można tam znaleźć "perełki", o których wiedzą głównie jej mieszkańcy. Niewielu turystów słyszało np. o Archipelagu Wysp Cies. Monteagudo, Do Faro oraz San Martino - krajobraz tych 3 wyjątkowych wyspy porównywany jest często do rajskich Karaibów.

Urokliwy archipelag

Wyspy Cies położone są na Oceanie Atlantyckim na północno-zachodnim wybrzeżu Hiszpanii i wchodzą w skład Parku Narodowego Atlantyckich Wysp Galicji. Mają wyjątkowo piękne plaże z białym piaskiem, krystalicznie czystą, turkusową wodą, urokliwymi zatoczkami, ale także niezwykłe krajobrazy ruchomych piasków, sosnowo-eukaliptusowych lasów i skalistych klifów.

Guardian ogłosił hiszpańską Playe de Rodas, łączącą dwie z wysp Illas Cíes, najpiękniejszą plażą świata. Nie tylko brytyjscy dziennikarze ulegli urokowi ,,hiszpańskich Karaibów". Już w starożytności Rzymianie nazywali to miejsce Wyspami Bogów.

Tylko dla wtajemniczonych

Choć przez okolicznych mieszkańców plaże na Illas Cíes są odwiedzane bardzo chętnie, to zagraniczni turyści rzadko tu trafiają. Na Rodas można się bowiem dostać tylko specjalnymi promami z pobliskich miejscowości, na przykład Vigo. Aby uchronić się przed napływem turystów, którzy marzą o rajskim klimacie wysp, miejsce może być odwiedzane przez ograniczoną liczbę osób – 2200 dziennie.

Rodas jest doskonałym miejscem na biwakowanie, dzięki licznym kempingom i plażowym barom. Można tu także aktywnie spędzić czas, ze względu na idealne warunki do trekkingu czy nurkowania. Pływając statkami wycieczkowymi wokół wysp czy spacerując plażowymi szlakami, można podziwiać niezwykłe widoki wybrzeża hiszpańskiej Galicji.

Vigo - oliwne miasto

Na wyspy można się dostać promem wypływającym z Vigo, Baiony czy Kangas. W przerwach od błogiego lenistwa na plażach, które przyciągają tu poszukiwaczy ciekawych zakątków świata, warto wybrać się właśnie do Vigo. Port ten leży nad zatoką Ria de Vigo w północno-zachodniej części kraju, tuż przy granicy z Portugalią. Vigo nazywane jest przez samych jego mieszkańców Miastem Oliwnym. Mówi się, że po jednej z wojen, zostały ścięte wszystkie drzewa oliwne w Galicji, które symbolizowały pokój. Pozostało tylko jedno, rosnące na świętej ziemi w centrum Vigo.

Na podstawie informacji prasowej Travelplanet.pl

