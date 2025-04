Oświadczyny to jedyna w swoim rodzaju chwila, w której wszystko musi być idealne. Od miejsca, w którym o rękę poprosimy wybrankę serca, aż do atmosfery, pogody i otoczenia. Aby pomóc zakochanym podpowiadamy wam jakie miejsca idealnie nadające się na oświadczyny.

Wśród najbardziej popularnych kierunków znalazły się miasta leżące na innych kontynentach – Tel Aviv, Nowy Jork, Toronto i Chicago. Ale co zrobić kiedy nie mamy kasy na tak kosztowny wyjazd? Mamy dla was miejsca, które są czarujące, ale i dostępne za stosunkowo nieduże pieniądze. Wszystko po to, by ta wyjątkowa chwila w życiu okazała się niezapomniana, a jednocześnie nie nadszarpnęła budżetu zakochanej pary.

Najpiękniejsze miejsca na oświadczyny:

1. Tbilisi

Gruzja wciąż jest krajem, który nie do końca został odkryty przez Polaków. To idealny celpodróży dla osób chcących odpocząć od tłumów turystów obecnych w najbardziej popularnych zakątkach Europy. Do tego jest stosunkowo tania, więc zakochana para nie będzie musiała wydać tysięcy złotych na romantyczną podróż.

Do Tbilisi z Warszawy dolecimy już za 782 zł.

2. Nicea

Największe miasto Lazurowego Wybrzeża być może nie jest najtańsze (szczególnie w kwestii noclegów), ale nie można mu odmówić uroku. Jest w nim stare miasto pełne wąskich uliczek i niewielkich placyków, ale również wzgórze zamkowe, z którego gwarantuje nam piękny widok na miasto.

Francuskie miasto kusi także pięknym Promenade des Anglais, czyli znaną na całym świecie Promenadą Anglików, przy której oprócz kasyn mieści się chociażby jeden z najdroższych hoteli na świecie. Będąc w Nicei warto również rozważyć wynajęcie samochodu i odbycie podróży do drugiego najmniejszego państwa świata - Monako. Dotarcie do niego powinno zająć mniej niż godzinę.

Bilety lotnicze do Nicei dla dwóch dorosłych osób kupicie już za 789 zł.

3. Dubrownik

Gratka dla miłośników historii i przyrody! Dubrownik przez wielu nazywany jest Perłą Adriatyku i uznawany za najładniejsze miasto Chorwacji. Warto w nim odwiedzić starówkę wpisaną na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, której uroku nadają romantyczne uliczki pełne restauracji i kawiarni.

Na Dubrownik spojrzeć można także z okalających miasto historycznych murów obronnych oraz wzgórza Srd, na które dostaniemy się kolejką linową. W trakcie wizyty w Dubrowniku nie można zapomnieć o wyprawie na wyspę Lokrum (nazywaną Wyspą Miłości), na której znajdziemy cudowny ogród botaniczny.

Do Dubrownika dolecimy już za 1087 złotych w przypadku wylotu z Krakowa.

4. Reykjavik

Jedno z najbardziej oryginalnych miejsc, które możemy wybrać na oświadczyny. Choć latem na Islandii temperatury sięgają zaledwie kilkunastu stopni Celsjusza, to słońce znika jedynie na mniej więcej 4 godziny każdego dnia. Wybierając się na Islandię, nie powinniśmy zapominać o zabraniu ze sobą cieplejszej, nieprzemakalnej odzieży.

Z Reykjaviku bardzo łatwo można dostać się w inne części wyspy. W stolicy Islandii najlepiej zatrzymać się jednak na krótko, by mieć więcej czasu na odkrywanie zapierających dech w piersiach cudów natury. A tych jest bez liku – fiordy, wulkany, fantastyczne wodospady, gejzery, lodowce czy wody termalne.

Bilety lotnicze do stolicy Islandii kupić możemy już za 1699 złotych – wylot z Gdańska.

5. Gdańsk

Romantycznych miejsc nie brakuje także w Polsce! Będąc w Gdańsku na pewno warto odwiedzić jeden z najładniejszych fragmentów Gdyni – Orłowo wraz z klifem orłowskim. W Sopocie powinniśmy przespacerować się popularnym Monciakiem, zajrzeć na molo i oczywiście zejść nad morze. Tymczasem w Gdańsku czeka na nas między innymi Wyspa Sobieszewska, Park Oliwski i naturalnie Główne Miasto wraz z Długim Targiem.

Odwiedzając Trójmiasto, warto oczywiście pomyśleć o oświadczynach nad samym morzem. Wystarczy trochę się przespacerować i znaleźć ustronne miejsce, by przy zachodzącym słońcu zadać swojej drugiej połowie to najważniejsze pytanie. Będzie pięknie i romantycznie. A o to przecież chodzi!

Zakochana para doleci z Warszawy do Gdańska już za 126 złotych.



Na podstawie informacji prasowej Skyscanner

